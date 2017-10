Beganović objasnio nesvakidašnju scenu: Čekali smo novi zapisnik, Duvnjak je igrao od početka

Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba

Ekipa Željezničara slavila je u posljednjoj utakmici 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Čelika na Bilinom Polju rezultatom 3:0, a gledaoci na tribinama vidjeli su jednu nesvakidašnju situaciju na samom početku utakmice.

Ekipa Željezničara slavila je u posljednjoj utakmici 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Čelika na Bilinom Polju rezultatom 3:0, a gledaoci na tribinama vidjeli su jednu nesvakidašnju situaciju na samom početku utakmice.

Naime, Čelik je meč počeo s deset igrača (devet igrač u polju i golman) s obizrom na to da se Fenan Salčinović povrijedio na zagrijavanju prije utakmice. Umjesto njega u početnom sastavu trebao je zaigrati Armin Duvnjak, međutim on je u igru ušao nekoliko minuta nakon što je meč počeo.



U zvaničnom zapisniku Nogometnog saveza BiH stoji da je Duvnjak meč započeo od prve minute, a trener Čelika Elvedin Beganović u razgovoru za Klix.ba je objasnio kako je došlo do povrede jednog od najboljih igrača njegove ekipe.



"Naš nogometaš Fenan Salčinović odradio je kompletno zagrijavanje pred utakmicu, a povredu koljena s kojim je već imao problema doživio je na posljednjem šutu prije odlaska u svlačionicu. Naši doktori su pokušali osposobiti Salčinovića da zaigra od prve minute, ali u dogovoru s njima odlučeno je da je da ne igra protiv Željezničara, pa smo Armina Duvnjaka stavili od prve minute", rekao je Beganović.



Trener Čelika nakon toga ističe da je Duvnjak stavljen u novi zapisnik kao igrač koji je utakmicu počeo od prve minute te da je čekanje novog zapisnika zapravo razlog zbog kojeg je njegov igrač u igru ušao nekoliko minuta nakon prvog sudijskog zvižduka.



"Morali smo čekati da se napravi novi zapisnik kako bi Armin ušao u igru. Delegat utakmice mu je rekao da ne može ući u igru dok se ne napravi novi zapisnik u kojem stoji da je on utakmicu počeo od prve minute. Ja sam imao pravo na tri izmjene u toku utakmice, iako sam u nastavku meča izvršio samo dvije", objasnio je trener trener Čelika.



Podsjećamo, ekipa Admira Adžema slavila je protiv Čelika u Zenici rezultatom 3:0, a strijelci u pobjedi sarajevskog kluba bili su Kajkut, Blagojević i Zakarić.