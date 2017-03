Baždarević: Zahvalio sam se Bastiji na ponudi, skoncentrisan sam na reprezentaciju BiH

Mehmed Baždarević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević odbio je nedavno poziv Bastije da preuzme užarenu klupu poznatog francuskog kluba.

Klub s Korzike već dugo vremena niže loše rezultate i nalazi se u opasnoj zoni koja vodi u niži rang takmičenja pa je vodstvo kluba u potrazi za izlaskom iz krize kontaktirala i našeg selektora.



"Zvali su me iz Bastije i tražili da odmah preuzmem ekipu. Ipak, nisam im mogao dati pozitivan odgovor jer trenutno imam posao i u toku su pripreme za nastavak kvalifikacija. Nisam obavio ni razgovore s ljudima iz kluba već sam im se ljubazno zahvalio. Da je ponuda stigla na početku sezone možda bih i razmišljao, ali ovako mi je fokus samo reprezentacija BiH. S druge strane, sigurno je da godi interes bilo kojeg kluba iz lige petice pa tako i prvog ranga francuske lige", rekao je Baždarević za portal Klix.ba.



Reprezentacija BiH naredni susret kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji igra protiv Gibraltara 25. marta na Bilinom Polju u Zenici, a tri dana kasnije u Elbasanu odigrat će prijateljski meč s Albanijom.



"Protiv Gibraltara je cilj osvojiti tri boda s profesionalnim pristupom igri, a poslije toga s Albanijom ćemo pokušati i neke druge stvari koje želimo vidjeti u budućnosti. Upravo na tom meču pojedincima koji su do sada bili u drugom planu, kao što su Cocalić, Cimirot i drugi, bit će dovoljno i 45 minuta da se nametnu", istakao je Baždarević koji se osvrnuo i na formu reprezentativaca u posljednjim sedmicama.



"Važno je da igraju, da postižu golove i pružaju dobre partije. Zadovoljan sam što su Džeko, Pjanić, Lulić, Ibišević, Kolašinac, Višća,... standardni i to je okosnica naše ekipe. S druge strane, mnogi igraju toplo-hladno. Tu mislim na Vrančića, Bičakčića, Zukanovića, Đurića... Spahić još nije pronašao klub pa mogu reći da najveće probleme imamo na štoperskim pozicijama", pomalo je zabrinut selektor Zmajeva.



Baždarević je istakao da su moguća i nova imena te da će objaviti jedan prošireni spisak s obzirom da to da za meč s Gibraltarom ima nekoliko igrača koji su pod suspenzijom.