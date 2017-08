Foto: EPA

Odigrano je još devet utakmica 3. pretkola Lige prvaka, a postignuti su seljedeći rezultati: CSKA Moskva – AIK Atina 1:0 (ukupno 3:0), APOEL – Viitorul 4:0 (ukupno 4:1), BATE – Slavia Prag 2:1 (ukupno 2:2), Istanbul Basaksehir - Club Bruggea 2:0 (ukupno 5:3), Kopenhagen – Vardar 4:1 (ukupno 4:2), Viktoria Plzen – FCSB 1:4 (ukupno 3:6), Young Boys – Dinamo Kijev 2:0 (ukupno 3:3), FH Hafnarfjordur – Maribor 0:1 (ukupno 0:2), Ludogorets - Hapoel Beer Sheva 3:1 (ukupno 3:3).

CSKA je i u Moskvi bio bolji od grčkog predstavnika. Ovaj put su slavili s 1:0, a jedino pogodak postigao je Natcho u 74. minuti. Ruski klub je s ukupnih 3:0 izborio plasman u play-off Lige prvaka. Kod gostiju je cijeli meč igrao Ognjen Vranješ, a u 20. minuti je dobio žuti karton.



APOEL je nakon 90 minuta igre slavio protiv Viitorula 1:0, a identičan rezultat bio je u prvom meču. Ipak, u produžetku domaći postižu još tri gola i osiguravaju nastavak u ovom takmičenju.



Slavia iz Praga je eliminisala BATE. Nakon što su u Češkoj Republici slavili 1:0, poraženi su u Bjelorusiji sa 2:1. Gol za goste postigao je Milan Škoda u 44. minuti, a kasnije se pokazalo kako je upravo taj pogodak osigurao timu iz Praga plasman u narednu fazu. Potencijalni bh. reprezentativac Muris Mešanović sjedio je na klupi za rezervne igrače kod gostiju.



Istanbul Basaksehir je na svom terenu pobijedio Club Bruggea rezultatom 2:0 i izborio play off. Igrao se 7. minut kada je Adebayor doveo domaće u vodstvo. U 34. minuti bh. reprezentativac Edin Višća pogađa za konačnih 2:0. U prvom meču bilo je 3:3.







Makedonski Vardar nije uspio napraviti iznenađenje. U Dansku su otputovali s prednošću od 1:0, ali je Kopenhagen slavio 4:1 i eliminisao je tim iz Skoplja. Domaći su poveli već u 2. minuti preko Gregusa. Igrao se 19. minut kada je Nikolov poravnao na 1:1. U 26. minuti domaći dolaze do prednosti od 2:1, a autogol postiže Barseghyan. Do 75. minute Vardar je imao rezultat koji ga je vodio dalje. Ipak, petnaest minuta prije kraja Santande postiže treći gol za domaće, dok Sotiriou u 88. minuti s jedanaest metara postavlja konačnih 4:1.



Young Boysi su eliminisali kijevski Dinamo. Ukrajinci su u prvom meču slavili 3:1, ali su u Švicarskoj poraženi 2:0. Zbog postignutog gola u gostima Young Boysi idu u play off. Lotomba je u 90. minuti postigao ključni drugi gol za domaće.



I bugarski Ludogorets je eliminisan zbog primljenog pogotka na domaćem terenu. Slavili su protiv Hapoel Beer Sheva 3:1, ali su u prvom okršaju poraženi 2:0.