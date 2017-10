Barcelona rutinski slavila protiv Malage na Camp Nou

Ekipa Barcelone slavila je protiv Malage u posljednjoj utakmici subotnjeg programa 9. kola španske La Lige rezultatom 2:0.

Barcelona je u vodstvo stigla u drugoj minuti susreta nakon što je Deulofeu postigao gol za 1:0. Asistenciju je upisao bivši lijevi bek Rome Digne.Do poluvremena katalonski klub mogao je povećati svoje vodstvo, međutim nakon prvih 45 minuta Barcelona je imala minimalno vodstvo od 1:0, a na pitanje pobjednika meča čekalo se sve do 56. minute.Messi je asistirao do Inieste, a španski fudbaler sjajnim udarcem pogodio same rašlje gola gostiju i postavio konačnih 2:0.Nakon devet odigranih utakmica Barcelona ima 25 bodova te se trenutno nalaze četiri boda udaljeni od drugoplasirane Valencije, dok je Malaga na posljednjem mjestu s jednim osvojenim bodom.