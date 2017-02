Armin Hodžić produžio ugovor s Dinamom do 2022. godine

Armin Hodžić (Foto: gnkdinamo.hr)

Bh. reprezentativac Armin Hodžić produžio je saradnju sa zagrebačkim Dinamom na još pet godina.

Hodžić je tako postao sedmi u nizu mladih igrača Modrih koji su parafirali saradnju do 2022. godine, nakon što su prošle sedmice to učinili Dominik Livaković, Filip Benković, Ante Ćorić, Borna Sosa, Nikola Moro i Davor Lovren.



"Ostvarujemo svoje obećanje. Prošle sedmice smo potpisali petogodišnje ugovore sa šestoricom mladih igrača, a danas smo to isto učinili s još jednim darovitim nogometašem koji je 'eksplodirao' upravo u proljetnoj polusezoni. Možda ćete reći da naša igra baš i nije neka eksplozija, ali on je – 'eksplodirao' - istakao je glavni direktor kluba Tomislav Svetina.



Dodao je da je Armin veoma važan igrač za Zagrepčane.



"Jako dobro zna koliko nam je stalo do njega pa nas i zato sve zajedno veseli što smo uspjeli potpisati ugovor. Je li još neko u planu? Jest! Razgovaramo s još nekoliko igrača koji zadovoljavaju kriterije i za koje se nadamo da će biti nositelji naše igre u budućih pet godina", kazao je Svetina.



Zadovoljstvo novim ugovorom ni Hodžić nije krio.



"Sretan sam što sam produžio ugovor s Dinamom. Brzo smo sve dogovorili. Ovdje se osjećam kao kod kuće, bolji sam i kompletniji igrač nego u trenutku kad sam došao. Sretan sam što sam dio najbolje ekipe u Hrvatskoj. Vjerujem da ćemo odbraniti naslov prvaka", rekao je Hodžić.



Hodžićev je glavni konkurent za mjesto u sastavu, Čileanac Angelo Henriquez, od početka proljetnog dijela sezone povrijeđen.



"Angelu želim da se što prije oporavi i priključi ekipi. Bitan nam je kao i svaki drugi igrač. Moji su golovi više rezultat truda i dobre forme, a ne činjenice da trenutno nemam direktnu konkurenciju", dodao je bh. napadač.



Novinare je zanimalo da li je pogodak u Vinkovcima za 1:0 jedan od njegovih najljepših u karijeri.



"Moj najljepši gol su 'škarice' protiv zaprešićkog Intera. Ali, onaj u Vinkovcima je jedan od najljepših", dodao je Hodžić.



Hodžić na terenu djeluje puno bolje nego što je to bio slučaj jesenas.



"Moram prije svega reći da sam dobro odradio pripreme. Radim i trudim se na treninzima da budem što bolji. Trebao mi je kontinuitet utakmica, dobio sam ga i zahvaljujem šefu na povjerenju", riječi su Dinamovog nogometaša.



Potom se medijima obratio i trener Ivajlo Petev.



"Čestitam Hodžiću! Moram mu reći neka samo tako nastavi, neka radi i pokaže svoj potencijal. To je jedini put. Želim mu puno sreće i golova", jasan ej bio Petev.