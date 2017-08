Alonso donio trijumf Chelseaju kod Tottenhama u derbiju drugog kola

Chelsea je slavio u gostima kod Tottenhama u derbiju drugog kola engleskog Premiershipa rezultatom 2:1 u prvom ligaškom meču ikada odigranom na Wembleyju.

Chelsea je slavio u gostima kod Tottenhama u derbiju drugog kola engleskog Premiershipa rezultatom 2:1 u prvom ligaškom meču ikada odigranom na Wembleyju.

Već u petoj minuti Morata je propustio nemoguće. Azpilicueta je ubacio sa desne strane, a španski napadač je iz peterca neometan poslao loptu pored gola.Ipak, Plavci su do vodstva stigli u 24. minuti. Luiz je fauliran na 20-ak metara og Llorisovog gola, a Alonso je sjajnim pogotkom matirao francuskog golmana.Spursi su potom preuzeli inicijativu, a dva puta su bili veoma blizu izjednačenja do poluvremena.Najprije je u 29. minuti Alli uposlio Kanea koji šutira, ali Courtois uz mnogo sreće brani njegov udarac. Isti akteri su pokušali donijeti izjednačenje u 42. minuti, ali je Kane pogodio stativu.U drugom poluvremenu Chelsea se opredijelio na kontranapade, a nakon jednog u 73. minuti Willian je pogodio stativu.Spursi su do izjedančenja došli u 82. minuti. Eriksen je ubacio loptu iz slobodnog udarca sa lijeve strane, a rezervista Plavaca Batshuayi je zatresao svoju mrežu. Belgijanac je na terenu proveo samo 3 minute i 15 sekundi prije nego što je postigao autogol.Igrači Chelseaja su nastavili igrati na kontranapade, što im se isplatilo u 88. minuti. Luiz je oduzeo loptu Wanyami, predao loptu Pedru koji upošljava Alonsa. Španac je šutirao iskosa sa lijeve strane direktno u Llorisa koji je napravio neshvatljivu grešku i dopustio da lopta "kroz njega" prođe u mrežu za pobjedu plavaca rezultatom 2:1.