U Plavom salonu stadiona Grbavica održana je konferencija za medije FK Željezničar povodom utakmice osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj Plavi igraju protiv Mladosti.

Vojo Ubiparib (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Medijima se prvi obratio trener Plavih Admir Adžem koji je izrazio vjeru da će njegovi igrači ispuniti cilj, a to je prolazak u sljedeću fazu Kupa BiH."Nakon dvije vezane pobjede iz dvije gostujuće utakmice, očekuje nas važan meč za naš klub u okviru Kupa BiH protiv ekipe Mladosti, a naše ambicije su da prođemo dalje. Treba istaći da u tri dana imamo dvije utakmice s istom ekipom, a pored toga što to može biti opasno, ja vjerujem da mi imamo dovoljno kvaliteta i igrača u rosteru da možemo odgovoriti zadatku i ostvariti dvije pobjede. Teren će biti težak, trebat će nam mnogo snage, truda i rada, a ja vjerujem u svoju ekipu da će ispuniti ono što mi želimo", izjavio je Adžem.Medijma se potom obratio i novi napadač Željezničara Vojo Ubiparip koji je protiv GOŠK-a u prvom kontaktu s loptom postigao pogodak i Plavim donio tri veoma važna boda."Očekuje nas teška utakmica, pogotovo zbog vremena i teškog terena koji nas očekuje, kao i protivnika koji je jedna čvrsta i nezgodna ekipa. Trebat će nam mnogo snage, truda i rada uloženog da bismo pobijedili u toj utakmici. Ekipa je spremna za borbu, za takmičenje, tako da ćemo dati sve od sebe da do tog cilja i dođemo", rekao je Ubiparip.Nakon toga je Adžem otkrio da će biti promjena u njegovoj ekipi u odnosu na prethodne utakmice, a još je dodao da je cilj kluba pokušati osvojiti oba trofeja u ovoj sezoni."Moramo mijenjati iz razloga što imamo tri utakmice u šest dana, a imamo i problema s povredama. U Gabeli nam se povrijedio Projić pa je Srđan Stanić morao igrati na lijevom beku, dosta dobro je odgovorio zadatku. Puno igrača je rovito, nisu prošli pripreme s nama, a pred nama je puno posla da izaberem najspremnije za ovu utakmicu, kao i za subotu, kada nas opet očekuje duel protiv Mladosti. Što se tiče naših ciljeva, kada sam došao u Željezničar da budem trener znao sam šta me očekuje. Mi se borimo za trofeje, kako u ligi, tako i u Kupu Bosne i Hercegovine. Niko ne treba sumnjati da ćemo pokušati osvojiti i jedno i drugo takmičenje", dodao je Adžem.Podsjećamo, meč između Željezničara i Mladosti igra se u srijedu od 18 sati.