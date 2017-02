Adnan Hrelja: Mnogo nam znači zaslužena pobjeda protiv Kairata, Aršavin je bio susretljiv

Nogometaši FK Mladost DK nalaze se u Antaliji na pripremama, gdje su u ponedjeljak savladali Kairat Almaty rezultatom 2:1. Nogometaš našeg premijerligaša Adnan Hrelja je u razgovoru za portal Klix.ba govorio o toku dosadašnjih priprema, prijateljskoj utakmici i ambicijama Mladosti u proljetnom dijelu sezone.

Nogometaši FK Mladost DK nalaze se u Antaliji na pripremama, gdje su u ponedjeljak savladali Kairat Almaty rezultatom 2:1. Nogometaš našeg premijerligaša Adnan Hrelja je u razgovoru za portal Klix.ba govorio o toku dosadašnjih priprema, prijateljskoj utakmici i ambicijama Mladosti u proljetnom dijelu sezone.

Adnan Šećerović, saigrač Adnana Hrelje u društvu Andreja Aršavina

"U Tursku smo stigli u subotu, sve ide prema planu. Ekipa trenira dva puta dnevno, svi dobro radimo, a atmosfera u ekipi je veoma dobra. Uslovi su fantastični, od smještaja do terena", izjavio je Hrelja.U prijateljskoj utakmici odigranoj u ponedjeljak Mladost je pobijedila Kairat Almaty."Iako se radi o prijateljskom susretu, pobjeda nam znači mnogo. Kairat je dobra ekipa za koju igra i dobro poznati Andrej Aršavin, to dovoljno govori o ozbiljnosti kluba. Međutim, mi smo odigrali dobro i zasluženo smo pobijedili dosta jačeg protivnika", rekao je lijevi bek Mladosti.Aršavin, bivši igrač Kubana, Zenita i Arsenala nije zaigrao protiv Mladosti, ali je bio raspoložen za druženje s našim nogometašima."Andrej nije igrao, ali je bio veoma susretljiv. Fotografisao se sa svim nogometašima koji su to željeli, vide se klasa i profesionalizam. Lijepo je upoznati istinsku zvijezdu iz svijeta nogometa", kazao je Hrelja.Mladost čekaju još tri prijateljske utakmice, a jedna od njih je na rasporedu u srijedu."Zakazali smo još tri meča, a naredni protivnik je Napredak iz Kruševca koji nastupa u Super Ligi Srbije. Cilj nam je da se što bolje pripremimo za nastavak sezone koji je sve bliže. Nadamo se da neće biti povreda", riječi su našeg sagovornika.Ekipa iz Doboja kod Kaknja je jesenji dio prvenstva završila na osmom mjestu s 22 osvojena boda. Mladost obećava dobre rezultate na proljeće."Ekipa vrijedno radi i posjeduje kvalitet. Novi igrači su se dobro uklopili, mislim da će biti pojačanja za nas. Nadamo se dobrim rezultatima, ulazit ćemo u utakmice s namjerom da pobijedimo. Filozofija trenera Husrefa Musemića je napadački nogomet, tako da ćemo dati sve od sebe u nastavku sezone", dodao je Hrelja.On je prošlu polusezonu proveo na posudbi u visočkoj Bosni, a dobrim igrama je "natjerao" čelnike Mladosti da ga vrate u tim. Međutim, imao je i druge ponude."Hvala Bogu, osjećam se dobro i nemam problema s povredama, to je najbitnije. Imao sam dobru polusezonu u Bosni, završili smo na prvom mjestu 1. lige Federacije BiH. Potom sam dobio nekoliko konkretnih ponuda, ali sam u dogovoru s predsjednikom kluba Mensurom Mušijom odlučio ostati u Mladosti", završio je Hrelja.