U svijet triatlona zakoračio je prije osam godina. Počelo je planinarenjem koje je ubrzo preraslo u sportsko penjanje i alpinizam. Nakon što je osvojio vrhove domaćih planina, 2013. godine sebi se postavio prvi veliki izazov - vrh Mont Blanca. I njega je uspješno apsolvirao.

Uslijedio je brdski biciklizam u kojem je, kako kaže, osjetio sve čari utrkivanja, pa je, dodaje dalje, trčanje maratona bio samo logičan slijed dogođaja kako bi postao triatlonac. Prvu utrku imao je u junu 2016. godine u austrijskom Klagenfurtu, i tamo je postavio državni rekord u vremenu od 10 sati i 24 minute.Nerminu je ovaj sport pomicanje vlastitih granica, pa možda zato i ne čudi što uskoro planira učestvovati na ekstremnom Ironman triatlonu Icon Livigno u Italiji.Plivanje u hladnoj vodi na nadmorskoj visini od 1.800 metara na Alpama, potom 185 km duga vožnja biciklom po planinskim prijevojima, pa trail maraton od 42 kilometra čiji je cilj na više od 3.000 metara nadmorske visine, samo su neki od izazova s kojima će se tamo susresti.U jednoj ovakvoj utrci, objašnjava on, uz izuzetnu fizičku pripremu, jako bitna je i psihička snaga pojedinca, jer, prema njegovim riječima, nakon 10 sati utrke tijelo vas moli da stanite i jedino snažna volja tjera vas da izdržite do kraja.U ovom sportu ne postoje prečice, zaključuje Nermin. Mora se, kaže, proliti mnogo znoja da bi se došlo do cilja."Za Ironmana, cilj nije samo rezultat. Prevashodni zadatak je doći do cilja, kaže on.