Nermin Bašović: Naša zemlja ima puno talenata u borilačkim sportovima, a kickbox konstantno napreduje

Nermin Bašović je bio jedan od najboljih kickboxera u BiH. U svojoj karijeri bio je višestruki prvak BiH, reprezentativac naše zemlje u olimpijskom boksu i kickboxu. Osvajač je brojnih domaćih i međunarodnih turnira.

Nermin Bašović je bio jedan od najboljih kickboxera u BiH. U svojoj karijeri bio je višestruki prvak BiH, reprezentativac naše zemlje u olimpijskom boksu i kickboxu. Osvajač je brojnih domaćih i međunarodnih turnira.

Vrhunac karijere doživio je osvajanjem zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu za seniore u Francuskoj 2003. godine, što je ujedno bila prva zlatna medalja sa svjetskih seniorskih prvenstava za Kickboxing savez BiH. Osim toga, 2003. godine bio je proglašen za sportistu godine u BiH.Nakon završetka karijere uplovio je u trenerske vode, a otkrio je kako je potekla cijela priča."Od devete godine sam u sportu najviše zahvaljujući rahmetli amidži Behudinu Bašoviću, prvaku Evrope iz 1988. godine i višestrukom prvaku Jugoslavije koji je ujedno pionir kickboxinga u BiH. S njim sam napravio prve korake u ovom sportu. Osim što sam bio sportista godine, 2004. sam osvojio Evropski kup u Istanbulu, a 2005. sam dotakao vrh na Svjetskom kupu u Mađarskoj. Godinu poslije osvojio sam bronzanu medalju u tajlandskom boxu u Maroku", kaže na početku razgovora za Klix.ba Bašović.Kickboxing akademija Ilidža, na čijem je čelu Bašović, tokom cijele godine organizuje takmičenja, a nedavno su bili domaćini manifestacije "Grand Prix BiH" za kadete, juniore i seniore."Sve je proteklo u najboljem redu. Bio je 541 takmičar iz sedam zemalja. Kada vidite da učestvuje toliko boraca, to vam daje garanciju da turnir iz godine u godinu prerasta u sve bolji i kvalitetniji događaj. Posebno nam je drago da smo uspjeli dobiti pozitivne komentare od svih učesnika. Zahvalnost dugujemo načelniku Općine Ilidža Senaidu Memiću i Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo koji su znali prepoznati ovaj sportski događaj i podržati nas", ističe Nermin.Dodaje kako je Kickboxing akademija Ilidža osnovana početkom 2005. godine s osnovnom idejom da se što više mladih uključi u sport.''U proteklih dvanaest godina kroz naš klub prošao je veliki broj članova u mlađim i starijim uzrasnim kategorijama, dok smo u takmičarskim selekcijama ostvarili vrhunske rezultate. Naši borci redovno osvajaju medalje na balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima u juniorskoj konkurenciji. Akademija trenutno ima 110 članova različitih uzrasnih kategorija. Od talentovanijih boraca izdvojio bih Minelu Selman, Fatimu Kurdić, Edina Sinanovića, Sadina Hadžajliju i Tarika Latovića'', kazao je naš sagovornik.Osvajač zlatne medalje u Francuskoj 2003. godine relevantan je stručnjak da kaže nešto više o perspektivi ovog sporta u našoj državi. On vjeruje kako korača stazama uspjeha."Kada je riječ o napretku kickboxa, primjetno je da iz godine u godinu ima sve više klubova u svim gradovima, što znači da ima velikog interesovanja. Naši reprezentativci u proteklim godinama bilježili su dobre rezultate u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Uz adekvatnu podršku nadležnih institucija bili bi i puno bolji. Osim toga, naše podneblje bogato je talentima u svim sportovima, posebno u borilačkim. Izuzetno je važno znati odabrati talentovane sportiste. U istočnjačkoj filozofiji kažu: Ne očekujte postignuća od ljudi bez talenta. Mora se tu sve poklopiti, morate vi biti stručni i prenijeti to znanje. Borac treba imati kvalitete, treba imati volju i želju za radom i prihvatiti to znanje od trenera. Za ostvarenje vrhunskih rezultata ima puno stvari koje se trebaju poklopiti", zaključio je Bašović.