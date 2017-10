Wiggins trojkom u posljednjoj sekundi zaledio Oklahomu, Lakersi opet poraženi

Ekipa Minnesote trojkom Andrewa Wigginsa u posljednjoj sekundi meča slavila je protiv Oklahome u gostima rezultatom 115:113, dok je pobjedu upisala i ekipa New Orleansa koja je slavila protiv LA Lakersa rezultatom 119:112.

Ekipa Minnesote trojkom Andrewa Wigginsa u posljednjoj sekundi meča slavila je protiv Oklahome u gostima rezultatom 115:113, dok je pobjedu upisala i ekipa New Orleansa koja je slavila protiv LA Lakersa rezultatom 119:112.

Capping it off with a game winning 3, Andrew Wiggins puts on a 27 point performance for the @Timberwolves in their road win! #AllEyesNorth pic.twitter.com/3yMOQZpvdV — NBA (@NBA) October 23, 2017

Timberwolvesi su bolje počeli meč pa su na otvaranju imali prednost od čak 13 poena razlike u svoju korist (27:14), ali je domaći tim do kraja prve četvrtine smanjio tu prednost, da bi već sredinom druge četvrtine Oklahoma stigla u prednost.Uslijedio je izjednačen meč u kojem je Minnesota opet napravila razliku i stigla do 12 poena razlike koju je gotovo kompletnu treću četvrtinu čuvala, no u samom finišu meča Oklahoma je stigla do prednosti od jednog poena razlike te su gosti u posljednjem napadu imali priliku za pobjedu.Wiggins je stvari uzeo u svoje ruke, pogodio trojku i poravnao se s Townsom u svojoj ekipi, jer su obojica meč završila sa po 27 poena, dok je kod Thundera najefikasniji bio Westbrook koji je meč završio s 31 poenom, deset asistencija i pet skokova. Carmelo Anthony meč je završio sa 23 ubačena poena.U drugom meču Lakersi su poraženi od New Orleansa rezultatom 119:112, a goste su do pobjede vodili Davis i Cousins koji su ubacili 27, odnosno 22 poena. Kod Lakersa je najefikasniji bio Clarkson koji je meč završio sa 24 ubačena poena.Ranije su meč igrali Brooklyn i Atlanta, a domaći su bili bolji rezultatom 116:104.