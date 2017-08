Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Vujošević na konferenciji za novinare koja je održana nakon utakmice u Gradskoj areni u Zenici je kazao kako je selekcija Švedske imala psihološki rasterećeniju utakmicu te da su zasluženo slavili.

Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba

Vujošević je na konferenciji za novinare kazao kako su Šveđani večeras mogli uživati u Zenici, da su iskusni igrači te da su odigrali kvalitetnu utakmicu i zasluženo slavili."Igrali su čvršće u odbrani i to je onaj dio o kome bi moglo da se kritički priča, ali očigledno je došlo do zamora i potrošnje. Sve utakmice koje smo igrali, dobili smo uz veliku potrošnju emotivne i fizičke energije. Očigledno je da se nismo uspjeli oporaviti za ovaj momenat. Odbrana nije bila na potrebnom nivou, bili smo nervozni u napadu. Nismo dobri bili. Zahvaljujem se publici na velikoj podršci, igrat ćemo do kraja i borit ćemo se", kazao je Vujošević te dodao da je poraz svima težak:"Ovaj poraz jeste svima težak, ova pobjeda bi napor koji smo uložili kroz treninge dobio smisao kroz rezultat, ali u sportu postoje pobjede i porazi. Publika aplaudira kada se dobije utakmica, zviždi kada se izgubi ali večeras to nije bio slučaj. Pobjeda i zvižduk je rezultat dobre ili loše igre i nakon toga moramo misliti o sljedećem protivniku."Naš košarkaš Džanan Musa je nakon utakmice izjavio kako nisu otvorili utakmicu onako kako su očekivali."Nismo odigrali onako kako smo htjeli. Odigrali su dosta bolje od nas. U mnogim periodima utakmice nismo mogli sastaviti igru i morali smo da platimo tako što smo izgubili. Šta čovjek može reći kada izgubi, imamo još dvije utakmice, dati ćemo sve od sebe da prođemo u kvalifikacije", izjavio je Musa.Istakao je kako je poraz teško pao svakom bh. reprezentativcu koji je želio večeras vidjeti Zenicu kako plješće."Pokušavamo da što više utakmica dobijemo, ali ne možemo tako. Što se tiče mene, ja dajem sve od sebe, ali i momci. Mi smo izgubili, mislim da nas ne treba kuditi i kovati u zvijezde kada dobijemo. Želimo učiniti BiH sretnom i da pokušamo poginuti za ljude na tribinama. Čar BiH je i kada izgubite da imate ovaku podršku s tribina", kazao je Musa.Vujošević je stao u odbranu Muse na pitanje novinara zbog čega večeras nije odigrao najbolje kako zna."Radi se o mladom igraču koji je uzeo lidersku funkciju i dosta se potrošio. Igra pod povredom, slomljenog nosa, temperature i maksimalno je protivnička odbrana skoncentrisana na njega. Bio je najbolji strijelac kvalifikacija, pravi se analiza koja mu je strana jača, dosta se napada i protivnici prave strategiju u odnosu na njega. Ovo nije bezveze takmičenje, ovo je skupa škola košarke. Nije odigrao dobro kao dio tima, a ja sam kriv. Mi stojimo iza ovih momaka i kada igraju dobro i loše. Oni moraju naučiti da izgube, jer dok nema normalnog poraza, nema ni pobjede. Ne treba nam euforija nakon dobijene utakmice niti da se prenosi dalje, ali stvarno treba zaštiti igrače. Ja sam kriv jer je Musa ovako večeras igrao", izjavio je Vujošević.Selektor košarkaške reprezentacije Švedske Vedran Bosnić je izjavio kako je njegov tim bio bolji tokom čitave utakmice, ali i da su njegovi izabranici bili najdisciplinovaniji do sada u utakmicama pretkvalifikacija."Imali smo dvije loše utakmice u Slovačkoj i Armeniji, ali nama fali četiri igrača od prošle sezone. Imamo dosta mladu ekipu koja oscilira i bilo je jako teško poslije ovih putovanja doći u Zenicu i pripremiti se na utakmicu s jednom Bosnom koja je do sada igrala najbolju košarku. Sretan sam i čestitam mojim igračima na fantastičnoj igri i vrlo važnoj pobjedi", poručio je Bosnić te dodao:"Mi razmišljamo od utakmice do utakmice, bilo je teško nakon svega ovoga. Mislim da je jako nezahvalno pričati ko je in, a ko out. Drago mi je da smo u gostima dobili utakmicu, a moramo se fokusirati na sljedeću utakmicu. Ovo je mlada ekipa, nema tu mnogo iskustva."Košarkaš Švedske Tobias Borg kratko je prokomentarisao da su večeras odigrali dobru utakmicu i igrali jedan za drugog."Igrali smo kao tim i to je najvažnije. Pobijedili smo Bosnu u skokovima i to je jedan od razloga zbog čega smo pobijedili utakmicu. Atmosfera je odlična i uvijek je dobro doći u Bosnu i Hercegovinu jer navijači vole košarku i to je dobro za igru", izjavio je Borg.