U subotu i nedjelju na rasporedu 11. kolo Lige mladih KSBiH

Foto: KSBiH

Juniorke Čelika slavile su večeras u Banja Luci. Zeničanke su u zaostaloj utakmici osmog kola porazile domaću ekipu Orlova rezultatom 75:59.

Juniorke Čelika slavile su večeras u Banja Luci. Zeničanke su u zaostaloj utakmici osmog kola porazile domaću ekipu Orlova rezultatom 75:59.