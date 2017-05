U Istanbulu počinje Final Four Eurolige: Može li ko skinuti CSKA s trona?

Foto: AFP

Fenerbahče, Real Madrid, Olympiacos i branilac titule CSKA će se boriti za klupskog prvaka Evrope na Final Fouru Eurolige koji počinje danas u Istanbulu.

Fenerbahče, Real Madrid, Olympiacos i branilac titule CSKA će se boriti za klupskog prvaka Evrope na Final Fouru Eurolige koji počinje danas u Istanbulu.