Olympiacos pobijedio CSKA i izborio finale

U prvoj polufinalnoj utakmici 17. izdanja ULEB-ove Eurolige i 60. elitnog evropskog košarkaškog klupskog takmičenja u dvorani "Sinan Erdem" danas su na parket prvi izašli košarkaši CSKA i Olympiacosa. Na kraju su slavili igrači Olympiacosa rezultatom 82:78.

CSKA je branilac titule i bio je favorit u ovom dvoboju. Košarkaši iz Moskve su u ligaškom dijelu takmičenja zauzeli drugo mjesto s omjerom 22-8, odnosno samo jednom pobjedom manje u odnosu na Real Madrid. Olympiacos je također dobro igrao tokom sezone i završio je na trećem mjestu (19-11).



Ekipa iz Rusije dobro je otvorila utakmicu, a prvu dionicu riješili su u svoju korist rezultatom 18:12. Druga četvrtina bila je neizvjesna, ali Teodosić i De Colo bili su ponovo dominanti na parketu pa je i ovaj period igre otišao na starnu CSKA koji su drugu dionicu riješili u svoju korist sa 22:21. Semafor je na poluvremenu pokazivao 40:33. Kod Olympiacosa najraspoloženiji je bio Printezis.



Na otvaranju drugog poluvremena ekipa iz Grčke pokušava da stigne zaostatak. No, igralo se koš za koš i moskovski tim je držao šest ili sedam poena prednosti. Ekipa iz Pireja ima drugu najbolju odbranu u Euroligi, a to se vidjelo u ovom periodu utakmice.



Treću dionicu Olympiacos je dobio 27:24, pa je u tim trenucima bilo 64:60 za CSKA. Posljednju četvrtinu tim iz Moskve bolje otvara. Vodili su 5:4, ali ekipa iz Grčke uzvraća i smanjuje na 71:69, a dvije minute prije kraja semafor je pokazivao 73:74, Olimpiacos je došao u vodstvo. Ekipa iz Pireja je minut prije kraja povećala prednost na 79:76. Prednost su sačuvali do kraja utakmice, a konačan rezultat glasio je 82:78 za grčki tim.



Kod CSKA najefikasnije je bio Teodosić sa 23 postignuta poena, dok su kod Olympiacosa Printezis, Spanoulis i Papanikolaou ubacili po 14 poena.

Drugog finalistu dobit ćemo nakon duela Reala i Fenera, a utakmica počinje u 20:30 sati.