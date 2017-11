Teletović bez poena u porazu Bucksa od Detroita, Boston nanio četvrti poraz Oklahomi

Foto: Arhiv/EPA-EFE

Detroit Pistonsi su na domaćem parketu rezultatom 105:95 savladali Milwaukee Buckse, dok je već četvrti poraz u sezoni upisala Oklahoma City Thunder koja je ovaj put poražena od Boston Celticsa kao domaćin (101:94).

Detroit Pistonsi su na domaćem parketu rezultatom 105:95 savladali Milwaukee Buckse, dok je već četvrti poraz u sezoni upisala Oklahoma City Thunder koja je ovaj put poražena od Boston Celticsa kao domaćin (101:94).

Bucksi su tokom prve četvrtine bili u prednosti protiv Pistonsa te kratko u drugoj četvrtini, dok je ostatak meča protekao u dominaciji domaćina.



Andre Drummond s 24 poena i čak 15 skokova i Avery Bradley s 23 poena nosili su Pistonse do pobjede. Buckse je ponovo predvodio Giannis Antetokounmpo koji je ovaj put ubacio 29 poena. Mirza Teletović je za 10 minuta provedenih na parketu skupio dva skoka i dvije asistencije.



Detroitu sada nakon devet odigranih mečeva ima omjer 6-3, a Milwaukee 4-5.



Oklahoma je na svom parketu izgubila od Bostona iako je skoro sve vrijeme vodila, a prednost je rasla i do 18 poena razlika. Ipak, finiš meča donio je preokret gostiju.



Kyrie Irving je ubacio 25 poena za Celticse, a pratili su ga Al Horford s 20 poena i osam skokova te Jaylen Brown s 10 poena i 12 skokova.



Na drugoj strani Russel Westbrook se zaustavio na 19 poena, ali je podijelio 11 asistencija. Prvi strijelac Oklahome bio je Paul Geroge s 25 poena i 10 skokova, a double-double učinak imao je Carmelo Anthony s 10 poena i 14 skokova.



Oklahoma sada ima četiri pobjede i četiri poraza iz osam mečeva, dok je Boston upisao sedam pobjeda i dva poraza u devet odigranih mečeva.



Rezultati sinoćnjih mečeva:



Detroit - Milwaukee 105:96

Orlando - Chicago 83:105

Philadelphia - Indiana 121:110

Washington - Cleveland 122:130

Atlanta - Houston 104:119

New York - Phoenix 120:107

Dallas - New Orleans 94:99

San Antonio - Charlotte 108:101

Denver - Miami 95:94

Utah - Toronto 100:109

Oklahoma - Boston 94:101

Los Angeles Lakers - Brooklyn 124:112