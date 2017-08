Srbija bez kapitena Teodosića na Eurobasketu

Foto: EPA

Kapiten srbijanske košarkaške reprezentacije Miloš Teodosić neće moći da nastupi na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Povreda lista, zbog koje je propustio dio priprema i sve dosadašnje trening utakmice, ne može da bude u potpunosti zaliječena do početka takmičenja u Turskoj pa su selektor Aleksandar Đorđević i Miloš Teodosić, poslije konsultacija s medicinskim timom i LA Clippersa, zajednički donijeli odluku.



"Nažalost, povreda koja muči Tea, ne dozvoljava mu da do Europskog prvenstva bude maksimalno spreman. To je procjena našeg medicinskog tima, ali i ljudi iz LA Clippersa. Moramo da vodimo računa o zdravlju igrača i donijeli smo zajedničku odluku da Teodosić preskoči predstojeće takmičenje. On je igrač koji je godinama maksimalno posvećen reprezentaciji i njegova želja da igra je uvijek bila velika. Nažalost, u ovoj situaciji, želja nije dovoljna. Ovo je veliki hendikep za tim, ali nastavljamo dalje s istim ambicijama", rekao je selektor Srbije Aleksandar Đorđević srbijanskim medijima.



Srbija u na Eurobasketu nalazi grupi D zajedno sa ekipom Latvije, Turske, Rusije, Belgije i Velike Britanije.