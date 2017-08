Razija Mujanović za Klix.ba: Bila bih prezahtjevan trener, čast je biti u Kući slavnih

Foto: Klix.ba

FIBA-ina kuća slavnih će od 30. septembra i prijema novih članova brojati ukupno 55 imena koja su aktivno igrala košarku. Među tim velikim imenima nalazi se samo 13 bivših košarkašica, a jedna od njih je najbolja košarkašica Bosne i Hercegovine svih vremena Razija Mujanović.

