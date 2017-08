Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je poražena od selekcije Švedske rezultatom 81:73 (20:23,18:15, 17:23, 26:12). Na taj način bh. tim porazom je počeo pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2019. godine.

Najefinasniji kod domaćih bio je Eriksson sa 25 poena, dok je kod gostiju Musa ubacio 17.- Naši košarkaši napravili su bezbroj grešaka na kraju što su Šveđani iskoristili i došli do konačne pobjede.- Vraća se bh. selekcija u igru sa četiri vezana poena. Očekuje nas zanimljiva završnica. Rezultat je 73:71 za domaćina.- Za kratko vrijeme raspala se igra naše reprezentacije. Šveđani to koriste i sada imaju šest poena prednosti (73:67).- Gaddefors je s četiri vezana poena smanjio prednost naše selekcije. Sada je 64:65.- Dobro je naša reprezentacija krenula u posljednju dionicu i održava prednost od pet poena razlike.- Treća četvrtina je okončana sa prednošću 61:55 za našu selekciju. Zmajevi su blizu pobjede.- Proradio je i Lončar, koji sada na svom kontu ima 12 poena. Rezultat je 59:53 za našu selekciju.- Lazić pogađa trojku i održava našu reprezentaciju u vodstvu (49:51).- Nezaustavljivi Eriksson pogađa novu tricu, a uzvraća mu Vrabac s dva poena za 45:46 za našu selekciju.- Ista slika na terenu i početkom drugog poluvremena. Rezultat je 42:42.- poluvrijeme: Švedska - BiH 38:38. Najbolji košarkaš u redovima bh. reprezentacije je Musa, koji je postigao 13 koševa, a upisao je i dva skoka. Vrijedi istaći i šest skokova koje je ostvario Vrabac. Kod Šveđana apsolutno dominira Eriksson sa 17 poena i četiri skoka.- Pita je postigao dva poena sa slobodnih bacanja i poravnao rezultat na 38:38. S tim rezultatom se odlazi na odmor.- Musa dovodi našu selekciju ponovo u vodstvo (36:34). Naš najbolji igrač je do sada postigao 13 koševa.- Neizvjestan meč. Rezultat je opet poravnat (31:31), a selektor Vujošević je izvršio nekoliko izmjena.- Šveđani preokreću rezultat i u vodstvu su 30:28. Sjajni Eriksson je sada na 17 postignutih poena.- Naša selekcija održava vodstvo i u drugoj četvrtini. Trenutni rezultat je 28:24 za BiH.- Sjajni Musa trojkom dovodi BiH u vodstvo (23:20) na kraju prve četvrtine. S druge strane, nezadrživ je Eriksson koji je ubacio skoro sve poene za Šveđane.- Sjajna predstava Erikssona u redovima domaćih. Već je postigao 13 poena, od čega i tri koša za tri poena. Rezultat je 18:15 za Švedsku.- Rezultat je i dalje poravnat (15:15). Raspoložen u našim redovima je Musa, koji je do sada postigao šest poena.- Dosta izjednačen početak u kojem se igra koš za košem. Trenutni rezultat je 10:9 za našu selekciju.- Šveđani su dobro otvorili meč i nakon dvije minute imaju prednost od 7:2.- Intonirane su himne obje reprezentacije i sve je spremno za početak meča.- Vujošević je zadovoljan pripremama i zalaganjem bh. košarkaša u pripremnom periodu, a ističe da će za svaku pobjedu morati dati sve od sebe."Švedska je iskusna ekipa koja zna sve o nama. Ovo je mlada ekipa BiH tako da nas očekuje težak meč u kojem moramo dati sve od sebe na terenu", rekao je Vujošević.- Izabranici Duška Vujoševića pokušat će ostvariti prvu pobjedu u grupi A, u kojoj pored Švedske i BiH nastupaju još selekcije Slovačke i Armenije. Ulogu favorita u ovom meču bh. košarkaši prepustili su selekciji Švedske koju s klupe vodi Sarajlija Vedran Bosnić.- Za Švedsku igraju Jonathan Person, Tobias Borg, Viktor Gaddefors, Dino Pita, Thomas Massamba, Martin Pahlmbland, Adam Ramstedt, Ludvig Hakanson, Alexander Lindqvist, Nicholas Spires, Marcus Eriksson, Tim Schumberg i Carl Engstrom.- U meču protiv Švedske u rosteru našeg tima su Ismet Sejfić, Markus Lončar, Adi Zahiragić, Aleksandar Lazić, Edin Atić, Adin Vrabac, Almir Hasandić, Amar Gegić, Džanan Musa, Alex Renfroe, Nedžad Muratović i Obrad Tomić.- Poštovani čitatelji portala Klix.ba, dobrodošli na tekstualni prijenos utakmice 1. kola pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2017. u kojem reprezentacija Bosne i Hercegovine gostuje Švedskoj. Susret se igra u Norrkopingu s početkom u 18 sati.