Poznat uži spisak ženske U-20 košarkaške reprezentacije BiH

Foto: KSBiH

Selektorka ženske 'U-20' košarkaške reprezentacije Mara Lakić-Brčaninović objavila je danas uži spisak igračica za Evropsko prvenstvo 'A' divizije, koje će od 8. do 16. jula biti održano u Portugalu.

Na okupljanju, koje je zakazano za 31. maj na Ilidži, pojavit će se 15 košarkašica: Melisa Brčaninović (Jedinstvo BH Telecom), Lejla Omerbašić (Goga Basket Albanija), Zerina Alispahić (Željezničar), Jovana Marković (Play off Ultra), Sadra Azinović (Play off Ultra), Jovana Milaković (Mladi Krajišnik), Nikolina Zubac (Mladi Krajišnik), Dragana Domuzin (Orlovi), Ivona Krakić (Sloboda), Gabriela Visković (Livno), Nedžla Kovačević (Čelik), Sara Heljić (Čelik), Andrijana Reljić (Čelik), Milina Mišeljić (Crvena Zvezda), Naida Glotić (Jedinstvo BH Telecom).



Mlade bh. košarkašice u Sarajevu će boraviti do 2. juna, kada putuju u Skoplje, gdje ih očekuje seniorski turnir na kome će učestvovati Bugarska, Kina i Makedonija.



Bosna i Hercegovina nalazi se u 'C' grupi evropskog prvenstva u portugalskom Matosinhosu, zajedno sa selekcijama Francuske, Slovenije i Mađarske, saopćeno je iz Košarkaškog saveza BiH.