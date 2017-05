Lojo objavio spisak ženske košarkaške U18 reprezentacije BiH

Goran Lojo

Selektor ženske juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine Goran Lojo objavio je širi spisak igračica za Evropsko prvenstvo A divizije, koje će se u augustu održati u Mađarskoj.

Selektor ženske juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine Goran Lojo objavio je širi spisak igračica za Evropsko prvenstvo A divizije, koje će se u augustu održati u Mađarskoj.

Na spisku selektora Loje nalaze se sljedeća 24 imena:



Melisa Brčaninović (Jedinstvo BH Telecom), Sandra Azinović (Play off Ultra), Iris Starčević (Play off Ultra), Naida Glotić (Jedinstvo BH Telecom), Eni Nizamić (Čelik), Sara Heljić (Čelik), Gabriela Visković (Livno), Dragana Domuzin (Orlovi), Tea Perić (Play off Ultra), Amna Kahrić (Čelik), Neira Alispahić (Željezničar), Jovana Milaković (Mladi Krajišnik), Ivona Krakić (Sloboda NG), Dragana Zubac (Mladi Krajišnik), Ajla Lević (Brčanka), Ksenija Mitrić (Celje), Naida Ruščuklić (Jedinstvo BH Telecom), Anđela Gligić (Mladi Krajišnik), Sara Milanović (Trebinje 03), Ajla Ikanović (RMU Banovići), Gorana Marjanović (Sloboda NG), Ajla Mihmić (Brčanka), Tea Bošnjak (Rama), Ilijana Protić (Mladi Krajišnik).



Evropsko prvenstvo A divizije za juniorke održat će se od 5. do 13. augusta ove godine u mađarskom Šopronu. Bosna i Hercegovina nalazi se u D grupi zajedno sa Italijom, Francuskom i Belgijom.