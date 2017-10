Košarkaši Portland Trail Blazersa pobijedili su u svom Moda Centru ekipu New Orleans Pelicansa rezultatom 103:93.

Košarkaši Portland Trail Blazersa pobijedili su u svom Moda Centru ekipu New Orleans Pelicansa rezultatom 103:93.

Domaća ekipa je od starta zaigrala na visokom nivou pa su nakon prve četvrtine imali deset poena prednosti.Ipak, tada se bude Pelicansi koji su uspjeli čak i preokrenuti rezultat do odlaska na odmor.I početkom drugog poluvremena gosti su održavali prednost, a onda su Blazersi naprosto eksplodirali u posljednjoj dionici, što im je u konačnici donijelo sigurnu pobjedu.Bh. košarkaš Jusuf Nurkić proveo je na parketu 20 minuta i za to vrijeme postigao 12 poena i upisao sedam skokova.Najefikasniji u redovima pobjedničke ekipe bio je MCCollum s 23 ubačena poena, dok je najbolji na utakmici bio gostujući košarkaš Cousins s čak 39 poena.Jedinu gostujuću pobjedu sinoć su slavili košarkaši Indiana Pacersa, dok su na domaćem parketu pobjede ostvarili Cleveland Cavaliersi, Orlando Magic, Boston Celticsi i Los Angeles Clippersi.Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 119:112Orlando Magic - Brooklyn Nets 125:121Boston Celtics - New York Knicks 110:89Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 107:130Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 103:93Los Angeles Clippers - Utah Jazz 102:84