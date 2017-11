Pandža odgovorio Vujoševiću: Napadnut sam bez argumenta i izbačen zbog trača

Josip Pandža (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nakon što je iznenađujuće izostavljen iz stručnog štaba seniorske reprezentacije BiH te komentara našeg selektora Duška Vujoševića da "treba naučiti lekciju o lojalnosti", na Facebooku se oglasio dosadašnji pomoćni trener Josip Pandža.

Nakon što je iznenađujuće izostavljen iz stručnog štaba seniorske reprezentacije BiH te komentara našeg selektora Duška Vujoševića da "treba naučiti lekciju o lojalnosti", na Facebooku se oglasio dosadašnji pomoćni trener Josip Pandža.

Pandžin post s Facebooka u kojem je otkrio svoju stranu priče prenosimo u cjelosti te objasnio o čemu se zapravo radi i zašto više nije u stručnom štabu.



"Nemam službenu stranicu, niti mogu preko KS BiH reagirati. Jedini način za reakciju je objava preko društvene mreže. Ne radim to inače, ali sad sam primoran i siguran da me se neće pogrešno prenijeti, niti će neko tekst zloupotrijebiti i okrenuti u svoju korist.



Nisam htio da se zamjerim KSBiH, a pogotovo ne čovjeku od koga sam toliko naučio, selektoru Vujoševiću, niti da iznosim "prljavi veš", ali u trenutku kada sam šutio da ne dođe do sukoba, u javnost preko službene stranice KS BiH izlazi izvještaj selektora gdje se napadam i prozivam bez ikakvih argumenata i dokaza.



Prije 45 dana direktor reprezentacije mi je javio da nisam više dio stručnog štaba. Kao razlog je naveo da je neko od pomoćnika, mojih kolega, prenio selektoru da sam izjavio da je 'Vujošević vrhunski stručnjak, ali ne i vrhunski čovjek'. Također je rekao da misli da selektor nije u pravu, ali da ne može ništa uraditi. Sa selektorom sam razgovarao i rekao mi je da preko telefona ne može reći razloge smjene, nego da će to učiniti uživo kada se prvi put sretnemo.



Izbačen sam i smijenjen na nivou trača, priče 'rekla, kazala', priče koja nema nikakve veze sa istinom i zdravim razumom te optužbi za priče koje se svaki dan svakome mogu namjestiti, izvući iz konteksta.



Ne smatram tu ništa nenormalno i neuobičajeno. Selektorovo diskreciono pravo je da bira ljude kojima vjeruje, s kojima sarađuje i čije priče sluša. Tu se nemam što buniti i nisam ni mislio...ali nema smisla pognuti glavu kada te neko neopravdano i javno napada.



Pokušao sam šutjeti sve do ove izjave i poslije ove ću ponovo šutjeti. Jučer kroz izjave nikakav 'mir u kući' nisam spomenuo, jedino što sam izjavio je da 'Nemam komentar, reprezentaciji želim sve najbolje'.



Od direktora reprezentacije sam tražio pismeni razlog ostavke prije mjesec dana, do danas to nisam dobio. Objašnjeno mi je da je selektor rekao da to nije potrebno i da će on medijima objasniti situaciju ako neko bude pitao, bez ružnih rječi.



Nikakav dogovor o načinu rastanka koji se spominje u izvještaju na stranici saveza nije postojao. Selektor je u dva navrata tražio od mene da dam izjavu da se sam povlačim zbog privatnih problema i zdravstvenih razloga te da kažem da mi klub ne dozvoljava dolazak. Na taj zahtjev ni klub, ni ja nismo pristali.



Jedini dogovor i zamolba je bila da ne idemo u nikakvu vrstu sukoba, što sam ja i pokušao izvesti ne komentirajući situaciju. I sinoć sam pokušao smiriti situaciju. U trenutku objavljivanja službenog izvještaja na stranici saveza, sa selektorom Vujoševićem i direktorom reprezentacije sam se čuo, molio da ne ide u javnost izjava gdje me se napada neargumentirano. Selektor je objasnio da je već gotovo, da su portali preuzeli te da se ne brinem i da mi to neće ugroziti karijeru. Ne treba mi karijera, treba mi zdravlje moje obitelji, i mene. Dok je direktor tvrdio da i ne zna za izjavu, a poslije da se ne može ništa uraditi.



U izvještaju je spomenuta i lojalnost, odnosno nelojalnost. Lojalan sam Vujoševiću od prvog dana, oduševljen njegovim znanjem. Deset godina unazad mi je košarkaški idol. Lojalan sam i reprezentaciji BiH. Imao sam ponudu U18 reprezentacije Hrvatske i odbio. Ako je lojalnost ulizivanje, nisam lojalan.



Sa reprezentacijom BiH sam osvojio tri zlatne medalje (Sarajevo U20 B divizija, Tbilisi olimpijada mladih U16, Kaunas Europsko prvenstvo U16). Savez me je trebao zaštiti bar minimalno da me se ne blati, da ne dozvoli sukob, ne zbog simpatija, nego zbog rezultata koje mi ne može oduzeti. Više puta su ljudi iz rukovodstva saveza izjavili da me je selektor neopravdano smijenio. Na to mišljenje koje sam čuo svojim ušima ide izjava na službenoj stranici saveza, gdje me se napada na ljudskoj osnovi bez ikakvih argumenata.



Službena stranica saveza postoji za službene podatke o savezu, a ne za privatna mišljenja, i iznošenje istih o temi ko je kakav čovjek.



Kako je moguće da direktor reprezentacije izjavi da ne zna za to što se objavljuje na službenoj stranici saveza. Ko se pita šta će se objavljivati, ko odlučuje o postavljanju trenera, smjenama, životu i smrti u BH košarci, zbog čega su izjave direktora i selektora u rasponu od 8 sati različite?



Moj teren nisu svađe, podmetanja, izmišljanja, igre riječima, okretanje svake priče u svoju korist i zaključci bez argumenata. Ja nazivam stvari pravim imenom, onako kako su se dogodile. Svjestan sam da više nemam prilaz reprezentaciji BiH dugo poslije ovog teksta, ali pognuti glavu neću, niti taktizirati, niti šutjeti, samo da sutra istrgujem bolju poziciju kao što mnogi rade.



Svim članovima reprezentacije želim da dožive ono što sam ja doživio u pet godina rada u reprezentaciji", napisao je Pandža na Facebooku.