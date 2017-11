Vujošević o izostavljanju Pandže: Nadam se da će naučiti lekciju o lojalnosti

Duško Vujošević (Arhiv/Klix.ba)

Nakon današnjeg objavljivanja užeg spiska košarkaških reprezentativaca i stručnog štaba za kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo, mnogi su se upitali zašto u stafu nema dosadašnjeg pomoćnog trenera Josipa Pandže.

Odgovor bh. javnosti dao je šef stručnog štaba muške seniorske reprezentacije Duško Vujošević.



"Diskreciono pravo svakog šefa stručnog štaba je da sastavlja svoj stručni štab i bira tim u koji vjeruje, jer samo on snosi odgovornost za rezultate. Stručni štab ne čini grupa najboljih trenera, već ljudi specijalista koji zajedno najbolje funkcionišu. Samo jedinstven stručni štab može da napravi koheziju i zajedništvo u timu. Vezano za izjavu Pandže da će šutiti zbog mira u kući, koja ne spada u dogovor o načinu rastanka, moram da kažem da on nije 'vlasnik mira' u kući, već da zbog mira u kući tokom ljetošnjeg rada sa reprezentacijom nije trebao da propusti priliku da šuti, pogotovo kada nisu prisutni ljudi o kojima se priča", rekao je Vujošević.



Selektor bh. tima je istakao da se ne radi ni o kakvom spektakularno prljavom vešu koji treba kriti od javnosti.



"Ukoliko neko misli da javnost treba da se obavijesti o svim detaljima, onda ću ja prosto biti prinuđen da do kraja objasnim kako stoje stvari. Josip Pandža je mlad čovjek i mlad trener koji brzo uči i nadam se da će mu i ovo biti prilika da nauči veoma bitnu lekciju o lojalnosti, koja će mu pomoći da izraste u ozbiljnog čovjeka i ozbiljnog trenera", istakao je Vujošević.