Nurkić: Trener će odlučiti da li ću biti starter u Portlandu, ali želim pobjeđivati

Nakon što je trejdovan iz Denvera u ekipu Portland Trail Blazersa Jusuf Nurkić je s tribina posmatrao meč svoje nove ekipe i Atlanta Hawksa, koju su Hawksi dobili nakon produžetaka 109:104.

Foto: Twitter

Nakon što je trejdovan iz Denvera u ekipu Portland Trail Blazersa Jusuf Nurkić je s tribina posmatrao meč svoje nove ekipe i Atlanta Hawksa, koju su Hawksi dobili nakon produžetaka 109:104.

"Sretan sam što sam u Portlandu i jedva čekam da počnem igrati i da počnemo pobjeđivati. Portland je sjajan tim, oni trebaju mene, a ja njih", rekao je Nurkić dok je posmatrao meč svog novog tima.



Naglasio je da mnogo može doprinijeti timu u raznim segmentima igre, od napada, pa do odbrambenih zadataka i skokova.



"Novi saigrači su me dobro prihvatili i smatraju da im mogu pomoći", kazao je Nurkić.







Na pitanje da li će biti starter u ekipi, Nurkić odgovara: "To je pitanje za trenera, a ja ću učiniti sve što se od mene bude tražilo".



Na pitanje da li Portland može uporediti s nekim gradom u BiH, Nurkić je kazao da je to Tuzla iz nekoliko razloga.



Također je dodao da će navijačima opravdati nadimak "Bosnian Beast".