Denver Nuggetsi su u sinoćnjoj utakmici poraženi od Los Angeles Lakersa rezultatom 116:120.

Denver Nuggetsi su u sinoćnjoj utakmici poraženi od Los Angeles Lakersa rezultatom 116:120.

Prva četvrtina je bila u potpunosti izjednačena, što pokazuje i rezultat 30:30. Ipak, na poluvremenu su Nuggetsi imali prednost od pet poena jer su u drugoj četvrtini ubacili 29 poena, dok su Lakersi postigli 24. Na odmor su ekipe otišle pri rezultatu 59:54 za Denver.



U trećoj četvrtini je došlo do preokreta, Lakersi su postigli 27 poena, dok su Nuggetsi stali na 17. Posljednja dionica je tijesno pripala ekipi Denvera koja je postigla 40 poena, no, tim Los Angelesa je bio "kraći" za samo poen pa je na kraju pobjeda pripala Lakersima rezultatom 120:116.







Do pobjede ih je predvodio Nick Young s 23 poena, dok je 22 postigao D'Angelo Russell. Kod Nuggetsa je najbolji bio Wilson Chandler s 26 poena.



Bh. košarkaš Jusuf Nurkić proveo je 12 minuta na parketu te je za Denver postigao jedan poen i upisao četiri skoka, odličnu asistenciju i blokadu.