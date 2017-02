NBA: Nuggetsi na krilima Jokića pobijedili Warriorse

Košarkaši Denver Nuggetsa sinoć su odigrali najbolju ovosezonsku utakmicu i savladali velike favorite NBA lige Golden State Warriorse sa 132:110.

Foto: EPA

Nuggetsi su u ovoj pobjedi izjednačili rekord NBA lige po broju postignutih trojki (24), a veliki udio u pobjedi tima iz Denvera imao je srbijanski centar Nikola Jokić, koji je odlične partije u ovoj sezoni krunisao ''triple - doubleom'' protiv Warriorsa.



Jokiću je to bio drugi ''triple - double'' u karijeri, a sinoć je imao učinak od 17 poena, 21 skoka i 12 asistencija. Novajlija u ligi Juancho Hernangomez je imao učinak sezone s 27 poena, Will Barton je dodao 24, a Jameer Nelson 23 poena.



S druge strane Warriorsi, koje krasi šut iz linije za tri poena, nisu imali svoju noć. Pogodili su tek osam od 32 vanjska šuta, a ponajbolji plej današnjice Stephen Curry je pogodio jedan od 11 šuteva.



Najefikasniji u timu Warriorsa bio je Kevin Durant s 25 poena, četiri skoka i pet asistencija.



Rezultati sinoćnjih susreta NBA lige:



Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 99:105

Indiana Pacers - San Antonio Spurs 106:110

Brooklyn Nets - Memhpis Grizzlies 103:112

Miami Heat - Orlando Magic 107:116

Washington Wizards - Oklahoma City Thunder 120:98

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 102:89

Dallas Mavericks - Boston Celtics 98:111

Denver Nuggets - Golden State Warriors 132:110

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 78:88

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 108:110

Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 104:109 (produžetak)