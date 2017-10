Foto: EPA-EFE

Bh. košarkaš Mirza Teletović odigrao je sjajan meč u pobjedi Milwaukeeja protiv Charlotte Hornetsa rezultatom 103:94.

On je u pobjedi svoje ekipe na parketu proveo malo manje od 24 minute, a u tom periodu ubacio je 15 poena kojima je dodao i pet skokova. Teletović je imao šut pet od devet za tri poena.



Milwaukee je bolje otvorio meč, međutim do kraja prve četvrtine Charlotte je okrenuo rezultat i prije kraja prve dionice imao čak deset poena razlike u svoju korist, da bi do poluvremena domaća ekipa anulirala prednost gostiju te se uz rezultat 54:53 za Charlotte otišo na odmor.



Pred kraj treće četvrtine domaći igrači stvorili su prednost od sedam poena razlike koju su do kraja održali i slavili rezultatom 103:94.







Najbolji pojedinac meča bio je košarkaš Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo koji je meč završio s 32 poena, dok je kod gostiju najefikasniji bio Kamisky koji je ubacio 18 poena.



Ostali rezultati:



Detroit - Philadelphia 86:97

Miami - Atlanta 104:93

Houston - Memphis 90:98

Dallas - Golden State 103:133

San Antonio - Toronto 101:97

Denver - Washington 104:109

Phoenix - Sacramento 117:115