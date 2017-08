Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20 sati u Zenici igra meč 4. kola pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2019. godine održati u Kini. Protivnik našeg tima je Švedska koja nam je nanijela poraz u 1. kolu na domaćem terenu.

Šveđani su kod kuće slavili rezultatom 81:73, ali toj razlici je najviše kumovala loša igra našeg tima u posljednjim trenucima meča.Nakon poraza od Švedske izabranici Duška Vujoševića su povezali dvije domaće pobjede protiv Slovačke (84:71) i Armenije (98:85).Oba meča igrana su u sarajevskoj Skenderiji, a publika je posebno oduševljena predstavnom protiv Armenije. Ipak, ostaje mali žal što smo u oba meča, također u posljednjim momentima topili veću prednost od one koja je na kraju upisana.Trenutno smo, uz Holandiju, najatraktivnija selekcija evropskog dijela pretkvalifikacija s prosjekom od 85 poena po utakmici, a najbolji strijelac evropskog dijela pretkvalifikacija je 18-godišnji Džanan Musa koji po utakmici skupi 25.7 poena.Nijedna reprezentacija u našoj grupi A ne može izboriti plasman u narednu rundu kvalifikacija već nakon 4. kola, a Vujošević smatra da će najbliže tom cilju biti ona selekcija koja ostvari pobjedu u gostima. Naime, sve selekcije su do sada upisale pobjede na domaćim terenima."Teško je izaći iz stereotipa, važna je utakmica, a svi znamo da je svaki meč značajan. Praktično su do sada sve ekipe na domaćem terenu dobijale utakmice. Ovdje će vjerovatno u grupi prvi biti ko napravi pobjedu na gostujućem terenu. Švedska ima ozbiljan sastav, nekoliko igrača koji igraju u profesionalnoj evropskoj košarci i u svakom slučaju za naš tim je vrlo ozbiljan protivnik. Važnost utakmice će biti jedan dodatni teret koji ćemo pokušati artikulisati kroz stvari koji ne blokiraju nego pomažu da se utakmica dobije", kazao je Vujošević.Utakmica se igra u zeničkoj Areni, a počinje večeras u 20 sati s direktnim prijenosom na BHRT-u.Do kraja kvalifikacija naš tim gostuje Slovačkoj (16. august) i Armeniji (19. august).Prvoplasirana i drugoplasirana reprezentacija iz svake grupe pretkvalifikacija odlaze u dalji tok takmičenja.