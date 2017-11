Kanter: Predsjednik Turske je zabranio TV prijenose Knicksa zbog mene, on je lud

Košarkaš New York Knicksa i bivši reprezentativac Turske Enes Kanter kazao je za američke medije kako se utakmice njegovog tima ne prenose u Turskoj zbog zabrane koju je uveo predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Kanter je ovog ljeta prešao u New York Knickse iz Oklahoma City Thundersa, dok je u suprtonom pravcu otišao Carmelo Anthony.U pobjedi Knicska protiv Phoenix Sunsa (120:107) u noći s petka na subotu Kanter je ubacio 16 poena i dodao čak 15 skokova, ali tu predstavu nisu mogli gledati njegovi sunarodnjaci preko turskih TV kanala. No, nije to ništa novo, jer TV prijenosi Kanterovih mečeva bili su zabranjeni i prošle sezone. Razlog je jedan, navodi Enes Kanter, a to je predsjednik Recep Tayyip Erdogan."Prošle godine, svih 29 klubova je prikazivano u Turskoj, ali ne i Oklahoma. Razlog tome je politika. Sada ne prikazuju utakmice Knicksa. Predsjednik je lud. To je tužno jer ne radi se o tome da ljudi ne mogu gledati samo mene. Nisu mogli gledati ni Russa Westbrooka, a sada ne gledaju Kristapsa Porzingisa. Moraju ići na čudne internet portale kako bi tražili stream utakmica", kazao je Kanter.Kanter je u Turskoj okarakterisan kao član terorističke organizacije, jer podržava Fetullaha Gulena, osobu koju Erdogan naziva "neprijateljem države".Kanter prolazi kroz velike probleme. Izostavljen je sa spiska reprezentacije, a uz to mu je zabranjen bilo kakav kontakt s porodicom. Nedavno je imao problema na aerodromu u Bukureštu kada mu je poništen pasoš zbog političkih razloga "Kada bih nazvao svoju porodicu u Turskoj, odnosno da znaju da sam s njima u kontaktu, Vlada bi ih odmah uhapsila, jer prisluškuje sve razgovore u Turskoj. Kada su došli u moju kuću u Turskoj odnijeli su sve laptope, kompjutere, telefone... Željeli su vidjeti da li sam u bilo kakvom kontaktu s njima. Zbog toga ne komuniciram s porodicom, a ni ona ne može doći meni u SAD, jer Vlada čuva njihove pasoše", kazao je 25-godišnji Kanter za New York Post.