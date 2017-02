Košarkaši Igokee savladali su Bosnu u finalu košarkaškog Kupa Bosne i Hercegovine rezultatom 79:67.

Igokea je do svoje pete titule pobjednika Kupa na završnom turniru u Sarajevu pred punim tribinama Male dvorane KSC Skenderija došla s lakoćom. Najprije je u polufinalu razbila Zrinjski rezultatom 95:66 , a ni danas nije imala problema protiv Studenata.Ekipa iz Aleksandrovca je odmah na startu meča povela sa dvocifrenom prednosti (12:2), a Bosna je uspjela samo smanjiti na minus četiri (13:9) sredinom prve četvrtine.Do kraja susreta prednost Igokee je rasla i do maksimalnih plus 21 (67:46) u 31. minuti, te su Aleksandrovčani zasluženo osvojilli Kup.Igokeu je sa 17 poena predvodio Šibalić, dok je Vasiljević ubacio 19 poena za Bosnu.Igokea je ranije osvajala titulu pobjednika Kupa BiH 2007., 2013., 2015. i 2016. godine, te se izjednačila sa Slobodom po broju osvojenih Kupova.Tuzlaci su osvajali Kup 1994., 1995., 1996., 1999. i 2001. godine, dok je najtrofejnija ekipa u Kupu Široki sa devet titula (1998., 2002., 2003., 2004., 2006., 2008., 2011., 2012. i 2014.). Bosna je ostala na tri titule (2005., 2009. i 2010.), dok je Borac bio pobjednik 2000. godine.