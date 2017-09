Košarkaške reprezentacije Srbije i Slovenije sastale su se u finalu Eurobasketa 2017 u istanbulskoj dvorani "Sinan Erdem", a slavila je Slovenija rezultatom 93:85. Tekstualni prijenos sa fotografijama mogli ste pratiti na portalu Klix.ba.

- kraj!- Bogdanović je promašio trojku! Na drugoj strani Lučić lijepi Randolpha na zakucavanju, ali Nikolić hvata loptu u napadu i ide na liniju slobodnih bacanja! Pogodio je oba bacanja 35 sekundi prije kraja za potvrdu pobjede Slovenije! Bogdanović je promašio trojku iz očaja. Lučić faulira Blažiča. Blažič je pogodio oba bacanja. Mačvan pogađa trojku od tablu. Blažič će ponovo imati dva bacanja 18,9 sekundi prije kraja. Pogodio je jedno. Gudurić promašuje trojku.- Mačvan promašuje trojku. Randolph pogađa uz faul Bogdanovića! Promašuje Randolph dodatno bacanje. Kakva blokada Vidmara! Bogdanović je pokušao položiti ali je izblokiran! Prepelič je fauliran na šutu za tri poena. Novi time-out za Srbiju. Prepelič je pogodio dva bacanja.- Kuzmić nije pogodio nijedno bacanje. Prepelič pogađa iz okreta. Time-out zove Đorđević.- Bogdanović polaže za vodstvo Srbije 82:80! Randolph ide na liniju slobodnih bacanja. Pogađa oba puta.- Srbija vodi! Mačvan je pogodio za vodstvo! Prepelič preko ruke pogađa trojku! Mačvan poravnava rezultat!- Lučić polaže za samo minus jedan! Kokoškov zove još jedan time-out!- Tehnička greška za Micića zbog simuliranja. Dragić nije pogodio bacanje.- Bogdanović postiže svoj 20. poen. Micić lijepo polaže pored Nikolića.- Blažič pogađa preko Marjanovića. Mačvan uzvraća trojkom! Blažič još jednom precizan.- Nikolić krade "živu" loptu Guduriću koji odmah pravi nesportski faul. Đorđević je bijesan. Nikolić pogađa oba slobodna bacanja.- kraj treće četvrtine. Srbija - Slovenija 67:71 (22:20, 25:36, 20:15).- Birčević pogađa trojku! A potom i Bogdanović! Dragić će izvesti dva bacanja 0,6 sekundi prije kraja četvrtine. Naravno, pogodio je oba. Sada ima 35 poena!- Dragić je nezaustavljiv! 33. poen! Prepelič ubacuje oba slobodna.- Štimac smanjuje na samo minus dva! Kokoškov zove novi time-out! Randolph iz okreta pogađa. Randolph još jednom lijepi Štimca!- Bogdanović polaže od tablu. Slovenija vodi samo sa četiri poena razlike. Brutalna Randolphova blokada nad Štimcem!- Mačvan je fauliran i ide na liniju slobodnih bacanja. Dončić se povrijedio prilikom pravljenja tog faula. Čini se da je povrijedio skočni zglob. Mačvan je pogodio oba bacanja.- Micić polaže visoko od tablu.- Dragić ubacuje 31. poen!- Marjanović pogađa za smanjenje na jednocifrenu razliku.- Bogdanović pogađa preko Blažiča. Vidmar pogađa uz faul. Marjanoviću je to treći faul. Vidmar promašuje bacanje. Lučić polaže.- Počinje drugo poluvrijeme. Dragić uz sirenu ubacuje trojku!- kraj prvog poluvremena. Srbija - Slovenija 47:56 (22:20, 25:36).- Milosavljević ubacuje oba bacanja. Dragić još jednom! Bogdanović polaže za kraj prvog poluvremena.- Dragić sa osam metara ubacuje trojku! Njegov 21. poen! I još jedna trojka Dragića!!!- Dončić ide na liniju slobodnih bacanja. Pogodio je oba. Na drugoj strani bacanja izvodi Lučić. I on je siguran oba puta. Dragić polaže preko Bogdanovića. Gudurić ubacuje trojku!- Gudurić pogađa trojku iz kornera. Kokoškov traži time-out. Tehnička greška Lučiću zbog simuliranja. Slobodno bacanje pogađa Prepelič.- Prepelič "iz svlačionice"! 11 razlike za Sloveniju! Mačvan uzvraća na drugoj strani. Dragić ponovo pogađa dva bacanja. Lučić pogađa 2+1.- Dragić ubacuje dva bacanja. Dvoranom se ori "MVP!". Ukoliko Slovenija dobije, sigurno je da će on biti proglašen za najkorisnijeg igrača turnira. Dragić ponovo ubacuje dva slobodna bacanja. Slovenija ima dvocifrenu prednost! Mačvan smanjuje na 38:30.- Monstruozno zakucavanje Dončića! Dragić povećava prednost Slovenije na šest poena razlike.- Tri uzastopna faula nad Bogdanovićem u razmaku od samo 15 sekundi. Birčević pogađa trojku! Srbija ponovo vodi! Prepelič ponovo pogađa daleku trojku!- Bogdanović pogađa trojku preko Blažiča! Randolph pogađa na drugoj strani.- Randolph ima tri slobodna bacanja. Pogodio je sva tri. Slovenija prvi put vodi. Jović griješi, Dragić polaže u kontri. Đorđević zove time-out nakon serije Slovenije 5:0.- kraj prve četvrtine. Srbija - Slovenija 22:20.- Dragić polaže iz kontre.- Prepelič polaže na sjajnu asistenciju Nikolića. Birčević iz drugog pokušaja pogađa pod košem.- Bogdanović odvodi Srbiju na plus pet! Slovenija traži time-out. Prepelič sa devet metara pogađa trojku! Bogdanovič pogađa dva slobodna bacanja.- Nova bacanja za Marjanovića. Siguran oba puta.- Jović pogađa. Prelijepo polaganje Dragića preko Marjanovića! Bogdanović pogađa preko Prepeliča. Dončić je sjajno predriblao Marjanovića i pogodio.- Marjanović sjajno blokira Dimeca! Sada je Marjanović imati dva slobodna bacanja. Pogađa oba. Dragić uzvraća na drugoj strani.- Kuzmić upisuje nove poene, pa blokira Dragića. U kontri Mačvan dovodi Srbiju u vodstvo.- Murić pogađa na Dragićevu asistenciju. Kuzmi uzvraća istom mjerom. Dončić se upisuje u strijelce.- Serija grešaka na obje strane.- Susret je počeo, prvi napad je za Srbiju. Kuzmić je pogodio za Srbiju, Murić je uzvratio trojkom.- Susret će uskoro početi.- Sudije večerašnjeg meča su Španac Antonio Conde, Italijan Tolga Sahin i Brazilac Cristiano Maranho.- U startnoj petorci Srbije su jović, Bogdanović, Lučić, Mačvan i Kuzmić, a u petorci Slovenije Dragić, Dončić, Murič, Blažič i Vidmar.- Ekipe su završile zagrijevanje. U toku je intoniranje himni.- Za Sloveniju nastupaju: Randolph, Rebec, Dragić, Nikolić, Prepelič, Murić, Blažič, Vidmar, Zagorac, Dimec, Čančar i Dončić.- Za Srbiju će igrati: Mačvan, Bogdanović, Lučić, Milosavljević, Birčević, Štimac, Lazić, Micić, Gudurić, Jović, Kuzmić i Marjanović.- S druge strane Srbija je doživjela jedan poraz u grupi D (Rusija 75:72), te je slavila protiv Latvije (92:82), Turske (80:74), Velike Britanije (82:68) i Belgije (74:54). U osmini finala Srbija je nadigrala Mađarsku (86:78), u četvrtfinalu Italiju (83:67), a u polufinalu se osvetila Rusima (87:79).- Slovenija je jedina neporažena ekipa na prvenstvu. Redom su u grupi A padali Poljska (90:81), Finska (81:78), Grčka (78:72), Island (102:75), i Francuska (95:78), a potom u nokaut fazi Ukrajina (79:55), Latvija (103:97) i Španija (92:72).- Srbija i Slovenija su se sastali ukupno 18 puta do sada, a obje selekcije su zabilježile po devet pobjeda. Što se tiče nastupa na Evropskim prvenstvima, Slovenci su slavili tri puta, a Srbija dva puta. Slovenija je slavila posljednja dva puta, 2011 (72:68) i 2013. (92:74).- Ranije danas u meču za treće mjesto Španija je savladala Rusiju rezultatom 93:85.- Poštovani čitatelji portala Klix.ba, dobrodošli na tekstualni prijenos utakmice finala Eurobasketa 2017 u kojoj se sastaju košarkaške reprezentacije Srbije i Slovenije. Meč počinje u 20:30 sati u dvorani "Sinan Erdem" u Istanbulu.