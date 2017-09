Kome će pripasti zlato: Srbija protiv Slovenije u finalu Eurobasketa

U finalu Eurobasketa večeras će u Istanbulu snage odmjeriti Slovenija i Srbija. Bit će to regionalni derbi i po prvi put će u finalu Evropskog prvenstva igrati reprezentacije sa prostora bivše Jugoslavije. Slovenci će pokušati doći do prvog zlata, dok će selekcija Srbije imati priliku da po četvrti put bude prvak Starog kontineta.

Tandem Dragić - Dončić nosit će igru Slovenaca

Foto: EPA-EFE

Selekcija Srbije zna kako se osvajaju medalje

Slovenci su na putu do finala igrali sjajno, a predvodili su ih Goran Dragić i Luka Dončić. U polufinalu su ponizili Španiju, bacili su ih u očaj, a braća Gasol izgledali su nemoćno. Slovenci su najbolji plasman do sada ostavrili na Eurobasketu 2009. godine kada su bili čevrti. No, aktuelna generacija već je osvojila medalju, a ima priliku da ona bude zlatna. Možda su Slovenci ranije imali i boljih generacija, ali ova je nevjerovatna. Igraju jedni za drugog, svi znaju šta trebaju raditi i to je ključ za uspjeh.''O ovome sam sanjao kao dijete, sada ostvarujem svoje snove. Igramo za zlato, a u finalu idemo po još jednu pobjedu'', najavio je finalni dvoboj Goran Dragić.Bez dvojbe, izabranici Igora Kokošova oduševili su sve zaljubljenike čarobne igre pod obručima u Evropi. Igrali su izvanredno. Srca i duša ove reprezentacije su Dončić i pomenuti Dragić.Upravo su Španci bili imperesionirani nastupom mladog Luke Dončića u polufinalu gdje su ga opisali kao čovjeka koji nije najbrži na svijetu, ali ga niko neće prestići, nije najviši na utakmici, ali niko neće imati više skokova od njega. Visok je oko dva metra, ali asistira kao najbolji playmaker. Tek mu je 18 godina i ona je budućnost košarke. Španska Marca je ovom košarkašu posvetila čitavu naslovnicu nakon što je Slovenija slavila u polufinalu, a Pau Gasol je sve rekao u jednoj rečenici za Luku.''Mali je čudesan, svaka mu čast''. Relevantni košarkaški stručnjaci već sada Dončića porede s Larry Birdom. Upravo će tandem Dragić- Dončić biti najveća prijetnja košu reprezentacije Srbije.S druge strane, reprezentacija Srbije na putu do finala igrala je odlično. No, nije bilo lako selektoru Saši Đorđeviću. Pred početak Eurobasketa redom su mu otkazivali Simonović, Marković, Raduljica Kalinić, Nedović i na kraju i Teodosić. Tokom prvenstva povrijedili su mu se Lazić i Jović. Tako je Đorđević u idealnoj petorci mogao računati samo na Bogdanovića.No, bez obzira na sve probleme i nedaće selektor Srbije je izvukao najbolje iz ekipe koju je imao. Svi košarkaši igrali su do krajnjih granica svojih mogućnosti. Igrači koji su godinama bili u drugom planu na najbolji mogući način su iskoristili ukazanu priliku. Borili su se na parketu, nije bilo izgubljene lopte, ekipa je funkcionisala, ekipa je dovela Srbiju do finala Eurobasketa. Sada jurišaju na zlato.Premda im se na početku Eurobasketa nije davalo mnogo šansi za osvajanje medalje odlična atmosfera i pobjednički mentalitet koji je ugradio Đorđević vodio ih je do završnice. Uostalom, Srbija zna kako se osvajaju medalje i u finalnom okršaju , ako se bude gledalo na taj segment, bit će u prednost.Uzdanica Srbije u finalnom meču bit će Bogdan Bogdanović koji je u dvoboju s Rusijom bio najbolji kada je najviše trebalo. Selektor Đorđević izjavio je kako je Slovenija imala dan više odmor, a smatra ih i favoritima.''Slovenci su fizički najbolje pripremljena reprezentacija na prevsntvu. Igraju brzu košarku, a snažni su pod obručima. Smatram da su favoriti'', istakao je Đorđević.Na putu do finala Slovenci su ostvarili maksimalnih osam pobjeda, dok je Srbija upisala sedam trijumfa i jedan poraz upravo od Rusije kojoj je uzvratila u polufinalu. Jubilarno 40. finale Evropskog prvenstva igra se u 20:30 sati, dok će meč za treće mjesto između Španiej i Rusije početi u 16:00 sati.