Seniorska košarkaška reprezentacija BiH večeras u Skenderiji igra treću utakmicu pretkvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2019. godine. Nakon poraza od Švedske i trijumfa protiv Slovačke, izabranici Duška Vujoševića pokušat će doći do druge pobjede.

Armenija je nova reprezentacija na košarkaškoj mapi Starog kontinenta. Radi se o zemlji koja ima veliki broj imigranata, imaju tri igrača s američkim pasošima. Sve sugerira da bh. tim čeka izuzetno težak zadatak."Mi smo spremni za utakmicu. Očekujem podršku ovom timu. Igrači imaju veliku želju za pobjedom i to je najbitnije. Armenci igraju s velikom energijom, slavili su u oba dosadašnja meča s velikom razlikom i sigurno dolaze ovamo s velikim samopouzdanjem. Imaju veći kvalitet nego ime i rezultati koje su do sada postigli su iznenađenje samo za nekoga ko ih ranije nije gledao'', istakao je selektor bh. selekcije Duško Vujošević.Igrač našeg državnog tima Obrad Tomić priželjkuje veliku podršku s tribina.''Armenija ima dobru ekipu predvođenu Boatrightom koji je sjajan playmaker. Nadamo se da ćemo odigrati defanzivno dobro i ako damo maksimum doći ćemo do pobjede. Obećavamo da ćemo igrati do krajnjih granica svojih mogućnosti", rekao je Tomić.Reprezentacija Armenije ima maksimalan učinak u prva dva kola pretkvalifikacija. Bez većih problema su savladali Slovačku i Švedsku. U glavni grad BiH doputovali su s mnogo samopouzdanja i težit će da upišu novi trijumf. S druge strane, podmlađeni bh. tim predvođen sjajnim selektorom i podrškom s tribina pokušat će gostima nanijeti prvi poraz.U bh. timu je odlična atmosfera. Svi igrači naglašavaju kako će dati maksimum kako bi ostvarili cilj.Utakmica BiH - Armenija počinje u 20:00 sati u Skenderiji uz direktan prijenos na BHT1.Prvoplasirana i drugoplasirana reprezentacija iz svake grupe pretkvalifikacija odlaze u dalji tok takmičenja.1. Armenija 2 2 0 157:130 42. BiH 2 1 1 157:152 33. Švedska 2 1 1 150:155 34. Slovačka 2 0 2 132:159 2