Bh. košarkaši bez selektora Vujoševića traže pobjedu u Armeniji kako bi izborili kvalifikacije

Seniorska muška košarkaška reprezentacija BiH igra danas odlučujuću utakmicu pretkvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se 2019. godine održati u Kini.

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Vujošević zbog zdravstvenih problema neće biti na klupi. Naše košarkaše će u meču u kojem nas pobjeda vodi u kvalifikacije voditi Mensur Bajramović, a pomagat će mu Josip Pandža.



Prije tri dana bh. reprezentacija je sjajnom igrom u Bratislavi savladala Slovačku, a posebno je bili dobra igra u trećoj četvrtini kada su Slovaci postigli samo osam poena. Džanan Musa je u toj utakmici postigao 27 poena. Trijumf u glavnom slovačkom gradu donio je samopouzdanje i optimizam pred gostovanje u Jerevanu.



Džanan Musa ostavio je dirljivu poruku na Facebooku nakon što je stigla vijest da Duško Vujošević neće predvoditi naš tim u gostima protiv Armenije, gdje nas samo pobjeda vodi u narednu rundu kvalifikacija.



"Na neke stvari ne možemo utjecati. Privilegija je što ste tu. Svaka riječ je dragocjena. Vaš tim je uz vas. Brz oporavak coach", napisao je Musa.



Brojevi 17, 32, 28, 12 i 27 označavaju Musine poene redom protiv Švedske, Slovačke, Armenije, Švedske i Slovačke. Poruka najboljeg bh. igrača ze selektora Vujoševića bila je jasna - svi će igrati do krajnjih granica svojih mogućnosti kako bi ostvarili trijumf i kako bi mladi tim ostvario zacrtani cilj.



Dakako, ne treba zanemariti činjenicu da Armenija ima kvalitetnu reprezentaciju koja je pala u Skenderiji rezultatom 98:85. No, Armenija je nova selekcija na košarkaškoj mapi Starog kontinenta. Radi se o zemlji koja ima veliki broj imigranata, imaju tri igrača s američkim pasošima, a Ryan Boatright će biti najveća prijetnja.



No, bh. reprezentativci u dobrom raspoloženju dočekuju ovaj dvoboj.



'"Očekuje nas veoma teška utakmica. Svi smo svjesni važnosti meča. Dat ćemo svoj maksimum", rekao je Aleksandar Lazić.



Markus Lončar naglašava kako je ovo najvažnija utakmica pretkvalifikacija.



"Svjesni smo značaja meča. Armenija je težak protivnik i prednost im je domaći parket. Bit će teža utakmica nego ona što je odigrana u Sarajevu. Dodatni motiv nam je to što trener nije s nama", istakao je Lončar.



Utakmica Armenija – BiH počinje u 18:00 sati uz direktan prijenos na BHT1.



Tabela

1. Švedska 5 3 2 8

2. BiH 5 3 2 8

3. Armenija 5 3 2 8

4. Slovačka 5 1 4 6