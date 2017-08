Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će sutra u 20 sati dočekati Armeniju u trećem kolu pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će sutra u 20 sati dočekati Armeniju u trećem kolu pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine.

"Sutra igramo veoma važan meč. Armenija je nova reprezentacija na košarkaškoj mapi Evrope. Radi se o zemlji koja ima veliki broj imigranata, imaju tri igrača s američkim pasošima i ne želim ulaziti u to kako im je FIBA to dozvolila.



Armenci igraju s velikom energijom, slavili su u oba dosadašnja meča s velikom razlikom i sigurno dolaze ovamo s velikim samopouzdanjem. Imaju veći kvalitet nego ime i rezultati koje su do sada postigli su iznenađenje samo za nekoga ko ih ranije nije gledao", rekao je selektor reprezentacije BiH Duško Vujošević te dodao:



"Mi smo spremni za utakmicu. Očekujem veliku podršku ovom timu. Igrači imaju veliku želju za pobjedom i to je najbitnije", rekao je Vujošević.



Osim Vujoševića današnjoj konferenciji za medije su prisustvovali i Edin Atić i Obrad Tomić.



"Atmosfera u ekipi je odlična. Svi dobro treniramo i dišemo svi kao jedan. Očekujemo tešku utakmicu jer je Armenija ozbiljna ekipa. Pozivam navijače da nas podrže i da dođemo do nove pobjede", rekao je Atić.



"Nadam se punoj dvorani, što bi nam bio veliki podstrek. Armenija ima dobru ekipu predvođenu Boatrightom koji je sjajan playmaker. Nadamo se da ćemo odigrati defanzivno dobro i ako damo maksimum doći ćemo do pobjede. Obećavamo da ćemo 'poginuti' na terenu", rekao je Tomić.