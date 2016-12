Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je u susretu za peto mjesto na U18 Eurobasketu u Turskoj od selekcije Španije rezultatom 77:65.

Naša reprezentacija je odlično ušla u susret i tri puta je imala prednost od plus pet (7:2, 10:5 i 12:7), no potom Španija pravi seriju 14:4 te se na odmor otišlo sa prednošću Španaca 21:16.



Sredinom druge četvrtine Španija je otišla i na plus devet (34:25), a izabranici Josipa Pandže su do poluvremena uspjeli smanjiti na četiri razlike (38:34).



U trećoj dionici igre obje ekipe su napravile mnoštvo grešaka i čak četiri minute, od 24. do 28., nijedna ekipa nije postigla poene, a rezultat nakon 30 minuta igre je glasio 53:49.



Španci su i u posljednjoj četvrtini odigrali malo bolje od naše selekcije i zasluženo su slavili.



Najefikasniji u redovima naše reprezentacije bio je Darko Talić sa 14 poena. Džanan Musa je dodao 13, a Emir Čerkezović 12 poena.







Španija je osvojenim petim mjestom uhvatila posljednje mjesto koje vodi na U19 Svjetsko prvenstvo koje će se održati naredne godine u egipatskom Kairu od 1. do 9. jula.



Uz Španiju, plasman na smotru najboljih juniorskih selekcija svijeta osigurali su Njemačka i Italija koje igraju za treće mjesto u 16:30 te finalisti Litvanija i Francuska koji će za titulu U18 prvaka Evrope igrati od 18:45 sati.