Klub američkog fudbala Spartans iz Sarajeva postoji od 2011. godine i jedan je od pokazatelja razvoja ovog sporta u našoj zemlji. Ekipa portala Klix.ba je posjetila trening ovog kluba te je razgovarala s predsjednikom Eldarom Baltom.

Američki fudbal u BiH u začetku, sve veći interes

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Zahtjevi veliki, igrači imaju i druge obaveze

Problem u vezi s finansijama i terenima, oprema skupa

Fudbalerke SFK 2000 primjer svima

"Baza" KAF Spartans je na Stadionu Otoka u Sarajevu, odakle kreću sve aktivnosti. Klub radi na razvoju infrastrukture te pronalazi načine kako bi što bolje spremio svoje igrače za sve izazove koji ih očekuju."Klub postoji od 2011. godine te se svake godine takmičimo na nekom od regionalnih turnira, ligaškim ili kup takmičenjima, gdje smo za samo nekoliko godina nanizali više od 40 internacionalnih utakmica. Ideja za formiranje kluba krenula je od gimnazijalaca koji su počeli tu priču iz ljubavi prema onome što su imali prilike vidjeti u NFL-u, a mala grupa se vremenom povećavala na više od 100 ljudi koji su prošli kroz ovaj kolektiv u posljednjih šest godina. Trenutno se nalazimo na stadionu Otoka, gdje opremamo prostorije za klub i teretanu, jer namjeravamo i ostati u godinama koje dolaze. Tu je klub praktično i nastao i odigrao svoje prve bitne utakmice. Bez obzira na to što treniramo u parku do stadiona, nadamo se da ćemo ga jednog dana zvati svojim. Službene utakmice inače igramo na jednom od pomoćnih terena na Koševu, gdje imamo lijepu saradnju s Centrom za sport i rekreaciju koji nam uvijek izlaze ususret kad je to potrebno", izjavio je Balta.Spartanci su dio Centralnoevropske fudbalske lige, odnosno njenog razvojnog dijela CEFL-a, a pred njima je prilika da preuzmu prvo mjesto u svojoj grupi."Trenutno smo dio Centralnoevropske fudbalske lige, odnosno njenog razvojnog dijela, CEFL Kupa. Već drugu godinu zaredom se takmičimo u zapadnoj diviziji kupa protiv timova iz Zagreba i Kranja (prošle godine i Domžala), a u playoff fazi igramo utakmice s nekim od klubova istočne divizije iz Srbije koja, usput rečeno, ima i najrazvijeniji sport sa tri domaće lige i 22 kluba. Ove godine smo drugi u našoj grupi, a u subotu igramo za prvo mjesto u grupi protiv tima iz Kranja, Alp Devilsa", rekao je predsjednik KAF Spartans.Ovaj klub se može smatrati temeljem američkog fudbala u BiH te čini sve kako bi promovisao sport u našoj zemlji. Značajan doprinos u popularizaciji sporta daje i sportski kanal Sportklub koji prenosi utakmice NFL-a."Što se tiče BiH, zahvaljujući Sportklubu koji prenosi NFL, povećan je i interes za ovaj sport te smo iskoristili priliku ove godine tokom naše sezone da svim svojim resursima promovišemo sport u BiH, a sve kako bismo imali priliku imati domaći savez i takmičenje. U Tuzli smo sa Sombor Celtisima i uz podršku FM Jama napravili prijateljsku utakmicu početkom marta, koja je rezultirala razvojem kluba u Tuzli - Tuzla Saltminersa, a slično smo napravili i u Mostaru nedavno sa Sharksima iz Dubrovnika i uz pomoć poslovnog parka SPARK iz Mostara, gdje su posljedično nastali Eaglesi iz Mostara koji već treniraju punom parom. Dodatno je u Bijeljini formiran klub Lavovi, čiji je osnivač i naš Spartanac ove sezone koji nastupa za nas u CEFL Kupu. Sve je to, naravno, u povoju, ali uživamo u tim malim koracima koji su i najbitniji i ponosni smo što imamo samo lijepe sportske priče u svojoj okolini", kazao je Balta.Interesovanje za američki fudbal je sve veće u BiH, a našim klubovima pomažu i klubovi iz okruženja."Iznenađujuće je koliko mladih ljudi želi igrati ovaj sport i gdje ih sve nalazimo. Budućnost je onakva kakvom je mi napravimo, ako entuzijazam i želja koju imamo opstane, opstat će i američki fudbal. To je sve bolje u državama oko nas, jer sve imaju svoje saveze, a kao što rekoh, Srbija prednjači s jako dobro razvijenim savezom i domaćim ligama. Moram reći da su nam od velike pomoći, kako klubovi iz Srbije, tako i svi drugi iz regije. Imamo prijatelje širom Balkana", istakao je naš sagovornik.Mnogi miješaju američki fudbal i ragbi od kojeg je nastao."Razlike su velike koliko i sličnosti. Američki fudbal je nastao iz ragbija, igra se na sličnom terenu i po grubosti nisu daleko jedan od drugog. Međutim, pravila su znatno drugačija. Američki fudbal je strateški sport koji podrazumjeva poznavanje 'playbooka', gdje se na neki takoreći šahovski način pokušava pobijediti protivnik. Svaki igrač ima svoju poziciju, sport je namjerno rigidan po tom pitanju, svako je odgovoran za ono što je njegova uloga na terenu. Lopta, iako istog oblika, manja je od one u ragbiju i za razliku od ragbija, baca se prema naprijed u pokušajima osvajanja terena", objasnio je Balta.KAF Spartans trenira od dva do tri puta sedmično, ali je za spremu velika odgovornost i na samim igračima, jer se bave i drugim poslovima. Time je i rizik veći zbog mogućnosti povreda, ali ljubav i želja su jači od svega."Treniramo od dva do tri puta sedmično, ovisno o vremenskim i takmičarskim potrebama. Podloga za bilo kakvo treniranje u kacigama i pedovima je spremno tijelo i rad u teretani, a onda poznavanje pravila i 'playbooka' koji treneri kreiraju. Na usmjerenim treninzima se ti playevi potom uigravaju, kako bi se što bolje i brže dalo pročitati igru i namjere protivnika te se osvojili ili odbranili jardi. Naša spremnost je poprilična odgovornost svakog igrača, još uvijek nemamo infrastrukturu koja bi disciplinovano uslovljavala spremnost svakog od njih, a dodatno, svi naši igrači imaju svoje poslove, studije, školu... Ta željena odricanja jednostavno nije moguće napraviti pa pokušavamo sve nedostatke kompenzirati na najbolji mogući način. Sport je grub i svaki od igrača stavlja svoje zdravlje, koljena i zglobove na kocku, ali je želja velika te tu odgovornost dijelimo zajedno", istakao je predsjednik Spartanaca.Prioritet je osnivanje nacionalnog saveza i lige, a potom slijedi sve ostalo."Trenutno ovisimo o CEFL-u te se nadamo biti dio priče koja promoviše i gradi ovaj sport u regiji i dalje. Naš nedostatak domaćih klubova se na drugom kraju kompenzira regionalnim mogućnostima i u dobroj smo prilici, za razliku od drugih sportova, da igramo regionalno, putujemo dalje i učimo jedni od drugih. Svaka regionalna ili internacionalna liga ima više prostora za promociju. Što se tiče BiH, sad nam je lakše, četiri su tima, a već tokom ljeta se nadamo savezu, do jeseni i ligi, barem u fleg fudbalu, uvodnoj verziji ovog sporta", rekao je Balta.Kao što je slučaj i s ostalim sportovima, igrači američkog fudbala se suočavaju s brojnim poteškoćama."Teren je teško dobiti za treniranje, prije svega zbog cijene, jer svi rasploživi tereni su veoma skupi za neki klub koji počinje i još uvijek je amaterski. Besplatni tereni tih veličina ne postoje, imali smo jedan na Otoci, ali je tu sada stambena zgrada u izgradnji. Što se tiče terena za službene utakmice, moramo priznati da tu nemamo iste poteškoće te za službene utakmice, ne previše skupo i dosta lakše nailazimo na razumjevanje upravnika tih terena. Oprema je skupa, ovo što sada imamo već je poprilično staro te ćemo morati uskoro mijenjati. Nešto smo od toga kupili, nešto dobili, a neki od igrača mnogo vole sport pa svoju opremu kupuju sami. Jedna kvalitetna kaciga i ped zajedno koštaju više od 300 eura. Zbog toga je razumljivo da sport napreduje sporo, nije baš lako odvojiti taj novac u današnjim uslovima", kazao je predsjednik u razgovoru za portal Klix.ba.Pomoći države nema, ali se ona i ne očekuje. Jedini zahtjev je zdrav odnos prema sportu i sportistima. Odgovornost je i na mladim ljudima, a brza zarada ne treba biti prioritet."Kad nas se pita za pomoć države, naš stav je da je ne očekujemo. Sam pao, sam se ubio. Koliko god bi država mogla biti bolja i pružati bolje uslove i mi smo dio nje i ta smo mladost koja treba da gradi i zahtijeva te uslove bazirajući se na realnosti. Imamo dosta poteškoća, što je sasvim normalno i događa se i u drugim državama s čijim se timovima takmičimo, ali sve dok sami sebi ne stvorimo osnovne uvjete za rad, ne možemo kukati i tražiti nešto što nam je većini još uvijek hobi i niko se ne usuđuje profesionalno baviti time, bez obzira na posljedice. Ono što bismo željeli vidjeti od države i naših sugrađana jeste neki zdrav odnos prema sportu i sportistima u smislu rigidnijih standarda u razvoju sporta i obrazovanju (svako danas može otvoriti neki klub) i strpljenja pri očekivanju neke ekonomske održivosti. Nekako mislimo da je obrnuto, traži se brza zarada, koja nije čemu, a ne razvijaju se obrazovni sistemi i sportski uvjeti koji jesu skupi, ali dugoročno znače napredak, kako sportski, tako i ekonomski. Sport bi trebalo da obrazuje, odgaja i stvara ekonomsku stabilnost, a svima nam je više hobi i neka prizemna razonoda uvreda, ruganja i potcjenjivanja igrača i drugih navijača", poručio je Balta.Kao svijetli primjer sportskog kolektiva u BiH izdvojio je SFK 2000."Možda najbolji primjer, nama sasvim sigurno najbolji, jesu djevojke i žene iz SFK 2000. Svojim radom, zalaganjem i odricanjem u okolini koja nije navikla da gleda takav jedan tim, igraju Ligu prvaka i prerasle su državu i okolinu davno, a još su tu, izlaze na kraj s istim problemima koje bilo koji drugi sport ili tim ima i svakom novom sezonom su sve bolje. Ako one mogu, zašto ne bi bilo ko drugi ko je spreman da radi?", završio je Balta te pozvao publiku da dođe na subotnju utakmicu koja se igra u 13:00 sati na pomoćnom terenu stadiona Koševo.Zainteresovani mogu pratiti rad kluba putem sajta