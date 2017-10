Max Verstappen je na utrci u Austinu za Veliku nagradu SAD-a kroz cilj prošao kao treći, ali mu je podij naknadno oduzet zbog nelegalnog preticanja Kimija Raikkonena.

Max Verstappen je na utrci u Austinu za Veliku nagradu SAD-a kroz cilj prošao kao treći, ali mu je podij naknadno oduzet zbog nelegalnog preticanja Kimija Raikkonena.

Holandski vozač je u samom finišu utrke pretekao Finca, ali su sudije ocijenile kako je na nedozvoljen način to uradio, te su ga kaznili s pet sekundi, te je na kraju Max zauzeo četvrto mjesto.Mladi vozač je imao šta da kaže nakon utrke u kojoj je startao sa 17. mjesta."Odlično sam vozio, ali jedan idiot je odlučio da me kazni. Taj idiot me svaki put kazni, nikada nije donio odluku u moju korist. Pa svi su izlijetali van staze, a samo sam ja kažnjen. Pogledajte utrku, u 9. i 19. krivini svi izlaze van staze. Bottas je i direktnom duelu sa mnom izašao van staze i stekao prednost, pa ga nisu kaznili", kaao je Verstappen i potom dodao:"Ovo nije dobro za sport, ove glupe odluke. Pravila moraju biti ista za sve, a čudno je i da se ne možeš žaliti na odluke koje donose sudije. Publika je imala priliku vidjeti spektakl, svi su bili oduševljeni mojim potezom i onda kada sam se penjao na podij, samo su mi rekli da ne smijem tamo. Nadam se da će iduće godine gledaoci bojkotovati utrku", rekao je Verstappen koji bi zbog ovih izjava mogao biti žestoko kažnjen.