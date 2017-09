Velika nagrada Singapura počela je u 14 sati, a već nakon prve krivine nakon velike havarije Safety car je morao na stazu.

U prvoj noćnoj utrci po kišnom vremenu Sebastian Vettel je krenuo sa prvog mjesta, Max Verstappen je bio tik do njega, a Kimi Raikkonen je pokušao prestići vozača Red Bulla.U tom trenutku Vettel je lagano skrenuo ulijevo, Verstappen je napravio isti manevar i zabio se u Raikkonena.Finski vozač je izgubio kontrolu nad bolidom i u prvoj krivini se zabio u Verstappena i Fernanda Alonsa.Nakon nekoliko krivina Vettel je izgubio kontrolu nad bolidom i zabio se u zid, zbog čega je i on odustao.Trenutni lider na utrci je Lewis Hamilton koji bi eventualnom pobjedom došao nakorak do titule prvaka svijeta.