Britanac Lewis Hamilton je slavio na Velikoj nagradi Singapura, 14. stanici takmičenja u Formuli 1.

Prvi put u historiji vožena je noćna utrka po jakoj kiši, a odmah u prvoj krivini desio se veliki incident nakon kojeg su odustali Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen i Max Verstappen.Vettel je krenuo sa prvog mjesta, Verstappen je bio tik do njega, a Raikkonen je pokušao prestići vozača Red Bulla. U tom trenutku Vettel je lagano skrenuo ulijevo, Verstappen je napravio isti manevar i zabio se u Raikkonena.Finski vozač je izgubio kontrolu nad bolidom i u prvoj krivini se zabio u Verstappena i Fernanda Alonsa. Nakon nekoliko krivina Vettel je izgubio kontrolu nad bolidom i zabio se u zid, zbog čega je i on odustao.Hamilton je od tog trenutka preuzeo vodstvo i nije ga ispuštao do kraja utrke u kojoj je Safety car morao izaći čak tri puta na stazu.Utrku je završilo ukupno 12 vozača. Drugi kroz cilj je prošao Daniel Ricciardo, a treći Valtteri Bottas.Hamilton je ovom pobjedom povećao prednost u odnosu na Vettela u generalnom poretku. Šest utrka prije kraja šampionata Britanac ima prednost od čak 28 poena.