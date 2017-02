Denis Marjanović: Nadam se da Vrtačić neće samo bježati po ringu

FFC-ova “Noć šampiona” održana sredinom decembra u Areni Zagreb podarila nam je inauguralnog kickboxing prvaka srednje kategorije, bh. borca Denisa Marjanovića. Banjalučki “Lumberjack” je pojas izborio porazivši Austrijanca Renea Wimmera, a odmah nakon njega u ring je kročio Andi Vrtačić, mladi borac iz pulskog Trojan Free Fighters tima, koji je u poluteškoj kategoriji savladao Clydea Brunswijka da bi zatim na licu mjesta izazvao novopečenog prvaka. Čelnici Final Fight Championshipa dogovorili su ovaj meč te će Marjanović svoje zlato braniti 11. marta na FFC 28 priredbi u grčkoj prijestolnici, Ateni.

Marjanović je dobio priliku biti sudionik prve borbe za naslov u srednjoj kategoriji, ali toj borbi prethodilo je šest nastupa u FFC-ovom ringu.



“Osjećaj je dobar. Naslov prvaka je ono zbog čega sam došao u FFC i rezultat mog truda i svih godina odricanja u ovome sportu tako da se nadam da ću ga zadržati što duže budem mogao", izjavio je Marjanović.



Promjena u timu i metodama treninga nije bilo.



“Ne mogu reći da sam nešto bitno promijenio. Tim koji pobjeđuje ne treba mijenjati tako da se uglavnom držim svojih standardnih treninga s time što sam promijenio nekoliko sparing partnera koji bolje odgovaraju s obzirom na stil borbe mog protivnika", rekao je bh. borac.



Protivnika ANdija Vrtačića respektuje, ali smatra da će ga pobijediti



“Andi je u Zagrebu odradio odličan nastup, ne mogu reći ništa loše. Dobro se snašao s jednim iskusnim borcem iz Holandije i pokazao je da je talentovani borac koji može tražiti svoje mjesto pod okriljem FFC-a. Međutim, ja sam puno iskusniji borac i mislim da ću pronaći rješenje i način da ga slomim u ringu", kazao je Marjanović.



Vrtačić je u ranijem intervjuu rekao da je Marjanović "statičan",



“Budući da je izjavio kako sam ja statičan borac, nadam se da neće samo trčati po ringu i biti koncentrisan na kretanje i bježanje nego da se sprema za (pravu) borbu te da ćemo publici pružiti kvalitetan i atraktivan meč jer to nam je obojici u interesu", istakao je Banjalučanin.



Od pojasa neće lako odustati.



“Andiju je bolje neka se vrhunski pripremi jer dobro će se namučiti ako mi planira oduzeti ovu titulu", poručio je Denis.



Mnogi su mu zamjerili što je umjesto zastave države Bosne i Hercegovine tokom slavlja istakao zastavu entiteta RS.



“Nisam htio takav oblik promocije. To je bio simboličan znak naše pripadnosti i smatrali smo to jednim najnormalnijim činom. Nismo imali namjeru nikoga provocirati, kao što su to određeni mediji prikazali. Ja uopće nisam nacionalist, ja sam sportaš. Svi mi u borilačkoj zajednici se međusobno družimo i poštujemo i zato se nadam da moje podizanje zastave nitko nije krivo protumačio", završio je Marjanović.