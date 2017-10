Merima Bašić uoči K1 turnira i SP-a: Maksimalno sam spremna, borit ću se za pojas i medalju

Najbolja bh. kickbokserka Merima Bašić ovog i narednog mjeseca nastupit će na dva velika i značajna takmičenja o kojima je govorila u kratkom razgovoru za portal Klix.ba.

Merima će 13. oktobra nastupiti na K1 turniru u Bugarskoj, a nakon napornih i kvalitetnih priprema se osjeća spremnom za ozbiljan izazov."U Bugarskoj ću 13. oktobra nastupiti na K1 turniru Girl Power 4 koji je zapravo event organizacije profesionalnog kickboksa World Kickboxing Network. Radi se o jednoj od najjačih kickboksing mreža. Na turniru će se za jednu noć boriti osam učesnica, a za titulu prvakinje je potrebno dobiti tri meča. Radi se o sportistkinjama s odličnim rejtingom koje dolaze iz različitih zemalja. U borbi ću dati svoj maksimum, kao što sam činila i dosad. Tokom priprema sam dala sve od sebe te namjeravam raditi još jače. Smatram da sam se pripremila za brutalnije K1 borbe, koje očekujem na ovakvom turniru", izjavila je Bašić.Merima očekuje dobre rezultate, ali se i nada da povreda neće biti, jer u novembru ide na Svjetsko prvenstvo."Želja mi je da turnir prođe bez povreda jer me već 4. novembra očekuje WAKO Svjetsko prvenstvo u kickboksu koje se održava u Budimpešti. Predstavljat ću BiH u okviru reprezentacije BiH u kickboksu. Na SP-u ću se boriti u kategoriji -60kg u disciplini low kick, gdje me sigurno očekuje izuzetno jaka konkurencija. Ipak, bez obzira na to, moj uloženi trud i upornost će osigurati ostvarenje cilja, a to je medalja", završila je Bašić.