Bh. bokser Edin Puhalo alias Iron Puki večeras je u ljubljanskoj Areni Tivoli u svom 14. profesionalnom meču pobjedio Mađara Adama Gyorkosa i to nokautom nakon samo dvije minute borbe.

Bh. bokser Edin Puhalo alias Iron Puki večeras je u ljubljanskoj Areni Tivoli u svom 14. profesionalnom meču pobjedio Mađara Adama Gyorkosa i to nokautom nakon samo dvije minute borbe.

"U Sloveniji sam na najbolji mogući način predstavio sebe i svoju Bosnu i Hercegovinu. Ovom pobijedom bi trebao napredovati za 20 do 30 mjesta na svjetskoj BoxRec stranici, što bi za mene trebao biti ranking karijere. Nadam se da će ova pobjeda doprinijeti da do kraja godine potpišem ugovor i boksam za WBC ili WBA titulu. Prešao sam još jednu prepreku i nadam se da ću u narednoj sedmici imati sve informacije o novoj tituli koju napadam. Veliko hvala svima koji me prate i podržavaju, a posebno mojim sponzorima i prijateljima", izjavio je Puhalo.



Dodao je da je Mirnes Đulović, jedan od njegovih sponzora, nažalost nedavno preminuo, pa je naš bokser večerašnju pobjedu posvetio njemu.



Nakon pobjede se Puhalo zahvalio promotoru Rudolfu Pavlinu i Mirku Skoki, koji su mu dali priliku da boksa na ovom borilačkom spektaklu.