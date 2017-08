Dvadesetogodišnja karatistkinja Ajla Mahmutović u svojoj dosadašnjoj karijeri osvojila je pregršt medalja, a čak šest puta je bila prvakinja BiH te viceprvakinja Evrope.

