Gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić je danas zvanično najavio da će treći "Banjalučki m:tel polumaraton" biti održan 14. maja ove godine.

Foto: SRNA

On je izrazio očekivanja da će ove godine biti premašen prošlogodišnji rekord od 5.000 učesnika."Cilj je da se naš grad ovom segmentu pozicionira ‘rame uz rame’ sa Beogradom ili Ljubljanom. Želimo da budemo u regionalnom kontekstu afirmisani i da naš polumaraton dostigne nivo koji postoji u pomenutim gradovima", rekao je Radojičić nakon prve sjednice Organizacionog odbora.Cilj ove manifestacije, kako je rekao direktor trke Vladimir Selec, je da se građani što masovnije uključe, da se promovišu zdrav život, sport i rekreacija.Direktor marketinga “Banjalučkog m:tel polumaratona” Goran Ćorić je danas simbolično gradonačelniku Banje Luke uručio takmičarski broj jedan učesnika ove trke.Za učešće na polumaratonu, kako su organizatori danas rekli, do sada se prijevilo više od 800 učesnika, od čega je više od 300 Banjalučana. To je duplo više prijavljenih u odnosu na isti period pred prošlogodišnji polumaraton. Među prijavljenim i onima koji su najavili dolazak su gosti iz dvadeset zemlja svijeta.Novina na ovogodišenjem polumaratonu je “bambini run” trka za djecu predškolskog uzrasta.