Američka gimnastičarka Maroney: Ljekar je zlostavljao mene i cijelu žensku reprezentaciju

Američka gimnastičarka McKayla Maroney je sa 16 godina bila zvijezda takmičenja na Olimpijskim igrama u Londonu kada je osvojila ekipno zlato i srebrnu olimpijsku medalju u preskoku.

Ipak, prošle godine, prije 21. rođendana, morala je okončati karijeru zbog serije komplikovanih povreda koljena, a sada je smogla hrabrosti progovoriti i o zlostavljanju u američkoj gimnastičkoj reprezentaciji.Naime, zlostavljač je bio ljekar reprezentacije dr. Larry Nassar koji je u međuvremenu završio iza rešetaka zbog posjedovanja dječije pornografije.McKayla je rekla da je zlostavljanje počelo kada je imala svega 13 godina, a jučer je objavila potresno pismo na svom Twitter profilu u kojem je prvi put progovorila o detaljima zlostavljanja."Prvi put me zlostavljao u Nacionalnom trening kampu u Teksasu. Imala sam samo 13 godina. On me uvjeravao da taj tretman prakticira već 30 godina. Kad god bi mu se ukazala prilika, morala sam na 'tretman'. Čak i na Igrama u Londonu, prije nego što sam osvojila zlatnu i srebrenu medalju. Najgora noć u mom životu dogodila se kada mi je bilo 15. Dao mi je nekakvu tabletu za spavanje u avionu, na letu za Tokio, i probudila sam se tek na 'tretmanu' u hotelskoj sobi...", napisala je između ostalog McKayla.U međuvremenu, na suđenju Nassaru prošlog ljeta, svjedoci su ispričali kako je on koristio svoju poziciju u reprezentaciji da bi na djevojkama obavljao takozvane "masaže", ali to je završavalo dodirima po intimnim mjestima.