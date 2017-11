Ispovijest američke nogometašice: Trener nam je ubrizgavao injekcije, šamarao nas i vrijeđao

Foto: AFP

Danielle Foxhoven ima tek 27 godina, ali je već penzionisana američka nogometašica, koja najgorim iskustvom smatra vrijeme provedeno u Rusiji u dresu Energije iz Voroneža.

"Nikada nisam pomislila da se ubijem, ali osjećala sam se nezdravo i bolesno. Bila sam daleko od kuće, oni nisu pričali engleski, ali to mi je bilo uzbudljivo, jer ne dobiva puno ljudi priliku da iskusi drugu kulturu i tamo zarađuje", započela je Foxhoven ispovijest za Sports Illustrated.



Neugodno joj je bilo iskustvo i s trenerom Ivanom Vasilijevičem Saenkom.



"Sjedila sam na travi, a on je došao i zgrabio me za uho. Tada mi je opalio šamar. Nisam ništa razumjela. Pomislila sam 'tu je drugačije'. A prevoditelj mi je kasnije rekao da trener nije želio da sjedim na hladnom terenu jer bi to moglo utjecati na moju plodnost. Nisam govorila ruski, ali po govoru tijela trenera moglo se vidjeti da nas vrijeđa. U početku je prevoditelj ublažavao njegove riječi, a mnogo toga je imalo seksualne konotacije. Rekao je da će ljudi biti više zainteresirani ako smo gole, da bismo bile bolje prostituke nego igračice. Očito nas je zvao kurvama i idiotima", rekla je Daniellea.



Igračice su bile prisiljene i dobivati sumnjive injekcije.



"Dolazio bi u svlačionicu i rekao da je vrijeme za injekciju. Pokušale smo ga izbjegavati, ali to smo uspjeli tek u četiri navrata. Prijetio nam je da će nam zadržati pasoše ako pokušamo otići. Zašto nisam otišla? Bila sam deset sati od američke ambasade, nisam imala pasoš ni novac, niti sam govorila ruski. Vratila sam se u SAD čim je došla prilika. Morala sam se vratiti roditeljima jer ne zarađujem dovoljno", istakla je Foxhoven, koja je danas u Americi trenerica.