WhatsApp korisnicima omogućio da izbrišu i povuku poslane poruke

WhatsApp je omogućio svojim korisnicima da izbrišu i povuku poruke nakon što ih pošalju. Opciju polako dobijaju svi korisnici nakon što je ona testirana tokom ove godine.

Korisnici mogu izbrisati poruke u roku od sedam minuta nakon što ih pošalju, a one će u potpunosti nestati iz razgovora ili grupnih chatova.



Za ovu opciju je potrebno da korisnici imaju najnoviju verziju aplikacije WhatsApp. Korisnici je polako dobijaju, a proces će trajati sedam dana.



Za brisanje poruka ćete dobiti novu opciju nakon što odaberete "delete", a to je "delete for everyone". To znači da će poruke biti uklonjene na vašem uređaju, ali i na uređaju osobe s kojom komunicirate.



Ovo će biti korisna opcija za one koji greškom pošalju poruke, kao i za one koji to učine bez mnogo razmišljanja pa se pokaju. WhatsApp upozorava da je još uvijek moguće da opcija ne funkcioniše, kao i da osoba koja pokušava izbrisati poruku neće biti obaviještena o eventualno neuspjelom brisanju.