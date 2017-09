Kompanija Google će uskoro održati svoj veliki event na kojem će predstaviti pametne mobitele Pixel 2 i Pixel 2 XL, a prije toga su se na internetu pojavile njihove fotografije.

Kompanija Google će uskoro održati svoj veliki event na kojem će predstaviti pametne mobitele Pixel 2 i Pixel 2 XL, a prije toga su se na internetu pojavile njihove fotografije.

Na fotografijama se vide novi Googleovi smartphonei u novim bojama, koje uključuju Kinda Blue plavu i Just Black crnu boju.Već su poznate i cijene, Pixel 2 će koštati 649, a Pixel 2 XL 849 dolara.Manji uređaj, odnosno Pixel 2, bit će dostupan tu tri boje, Clearly White bijeloj, Just Black Crnoj i Kinde Blue plavoj boji. Osim toga, stražnji dio uređaja koji je proizvela kompanija HTC, podsjeća na prošlogodišnji Pixel.Pixel 2 s internom memorijom od 64 GB će koštati 649 dolara, dok će za verziju sa 128 GB biti potrebno izdvojiti 749 dolara.Što se tiče većeg smartphonea Pixel 2 XL, on će također biti dostupan i novim bojama, odnosno u Just Black & White crno-bijeloj boji. Kupcima će biti ponuđene verzije s internom memorijom od 64 i 128 GB, koje će koštati 849, odnosno 949 dolara.Smartphonei će imati mnogo novih mogućnosti putem Google Assistanta, a kontrola pokretom će omogućiti korisnicima da aktiviraju asistenta stiskanjam bočnih strana uređaja.Google će zvanično predstaviti oba uređaja 4. oktobra na eventu u San Franciscu, a prodaja će početi narednog dana.